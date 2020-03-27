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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 бер, 2020 06:52
rjkz То ещё повезло. В большинстве случаев просто физически уничтожали в годы массового красного террора.
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dir
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Додано: Суб 28 бер, 2020 06:59
artlife написав:
Короче, кто не готов вселять соотечественников в свои пустующие квартиры и сделать что-то для нации, чемодан - вокзал - сами знаете куда.
На когда планируете назначить депортацию коренного киевлянина, у которого ряд поколений на Байковом лежат. Кто с царскими наградами и званиями, кто с звёздами героев. Надо ж чемодан собрать. Сколько кг. на человека позволите с собой!?
P.S.Может какую отсрочку? Я стараюсь исключительно соотечественников селить.Правда исключительно из практичных соображений.
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dir
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Додано: Суб 28 бер, 2020 08:12
dir написав: artlife написав:
Короче, кто не готов вселять соотечественников в свои пустующие квартиры и сделать что-то для нации, чемодан - вокзал - сами знаете куда.
На когда планируете назначить депортацию коренного киевлянина, у которого ряд поколений на Байковом лежат. Кто с царскими наградами и званиями, кто с звёздами героев. Надо ж чемодан собрать. Сколько кг. на человека позволите с собой!?
P.S.Может какую отсрочку? Я стараюсь исключительно соотечественников селить.Правда исключительно из практичных соображений.
Уж это оставьте решать Чрезвычайному карантинному комитету сквоттеров (которые при прежнем режиме были арендаторами против своей воли) и Подотделу очистки площадей.
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artlife
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Додано: Суб 28 бер, 2020 09:32
artlife написав:
Короче, кто не готов вселять соотечественников в свои пустующие квартиры и сделать что-то для нации, чемодан - вокзал - сами знаете куда.
Мы из лучших побуждений. В Киеве слишком большая плотность населения, нельзя повышать эту цифру в условиях эпидемии. То ли дело в селах. Свежий воздух, легко придерживаться нужной социальной дистанции, много пустующего жилья.
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antey1969
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Додано: Суб 28 бер, 2020 09:38
artlife написав: dir написав: artlife написав:
Короче, кто не готов вселять соотечественников в свои пустующие квартиры и сделать что-то для нации, чемодан - вокзал - сами знаете куда.
На когда планируете назначить депортацию коренного киевлянина, у которого ряд поколений на Байковом лежат. Кто с царскими наградами и званиями, кто с звёздами героев. Надо ж чемодан собрать. Сколько кг. на человека позволите с собой!?
P.S.Может какую отсрочку? Я стараюсь исключительно соотечественников селить.Правда исключительно из практичных соображений.
Уж это оставьте решать Чрезвычайному карантинному комитету сквоттеров (которые при прежнем режиме были арендаторами против своей воли) и Подотделу очистки площадей.
На свою малую родину перед тем как это писать никогда не желали вернуться как человек имеющий отношение к будущему подотделу "очистки"? Кто его знает как там обернётся? Киев могут закрыть на въезд и выезд. Планируете в социальных лифтах поучаствовать? Заселиться на "очищенные площади"? Так нацисты рассуждали, когда заселялись сами и заселяли полицаев(сквоттеров по-вашему) в дома расстрелянных и отправленных в концлагеря людей. Вы понимаете, что занимаетесь пропагандой фашизма? Удел лодырей и неудачников. Не важно под какой на данный момент сурдинкой ведётся такая человеконенавистническая пропаганда.Это уголовно наказуемое деяние.
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dir
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Додано: Суб 28 бер, 2020 09:46
antey1969 написав: artlife написав:
Короче, кто не готов вселять соотечественников в свои пустующие квартиры и сделать что-то для нации, чемодан - вокзал - сами знаете куда.
Мы из лучших побуждений. В Киеве слишком большая плотность населения, нельзя повышать эту цифру в условиях эпидемии. То ли дело в селах. Свежий воздух, легко придерживаться нужной социальной дистанции, много пустующего жилья.
Была такая в Киеве старая шутка при виде переполненного города приезжими:"Землю крестьянам- Киев киевлянам"
Последние лет 30 ситуация конечно изменилась. И любой трудолюбивый и не ленивый человек может заработать на жилплощадь в Киеве на протяжении нескольких лет. Вопрос на какую жилплощадь.Но это уже второй вопрос. Находят мужей-жён с киевскими метрами. По разному люди устраиваются. И ничем "завоевателей" столицы назад на свежий воздух не заманишь.
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dir
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Додано: Суб 28 бер, 2020 11:30
dir написав: artlife написав: dir написав:
На когда планируете назначить депортацию коренного киевлянина, у которого ряд поколений на Байковом лежат. Кто с царскими наградами и званиями, кто с звёздами героев. Надо ж чемодан собрать. Сколько кг. на человека позволите с собой!?
P.S.Может какую отсрочку? Я стараюсь исключительно соотечественников селить.Правда исключительно из практичных соображений.
Уж это оставьте решать Чрезвычайному карантинному комитету сквоттеров (которые при прежнем режиме были арендаторами против своей воли) и Подотделу очистки площадей.
На свою малую родину перед тем как это писать никогда не желали вернуться как человек имеющий отношение к будущему подотделу "очистки"? Кто его знает как там обернётся? Киев могут закрыть на въезд и выезд. Планируете в социальных лифтах поучаствовать? Заселиться на "очищенные площади"? Так нацисты рассуждали, когда заселялись сами и заселяли полицаев(сквоттеров по-вашему) в дома расстрелянных и отправленных в концлагеря людей. Вы понимаете, что занимаетесь пропагандой фашизма? Удел лодырей и неудачников. Не важно под какой на данный момент сурдинкой ведётся такая человеконенавистническая пропаганда.Это уголовно наказуемое деяние.
Мы сейчас очень заняты, чтобы заниматься философией с вами, бывшими угнетателями-арендодателями. Подотдел очистки площадей и Чрезкарком в настоящее время заняты составлением списков лишних площадей для уплотнения и очистки. Ежели Вы сами добровольно желаете уплотниться, не доводя дело до очистки, прошу уведомить Комитет, мы подберем для Вас подходящее помещение из сданых Вами площадей.
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artlife
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Додано: Суб 28 бер, 2020 11:37
dir написав:
https://ru.slovoidilo.ua/2020/03/27/novost/politika/vlast-predlozhit-xozyaevam-kvartir-proshhat-dolgi-arendatoram-zamestitel-avakova
Ай какие умнички! Распорядиться чужим. Да, побыть добренькими за чужой счёт.Имеют право снижать аренду на коммунальное и гос. имущество, за своё, лично им принадлежащее. При том, что аренда в грн., а курс упал уже более чем на 20% и продолжает падение, приличные арендаторы этим пользоваться не будут. Неприличных? Нет не выселять. Но будут без электрики, воды, интернета, с заблокированной дверью входной. Более того таковым будет объявлена дезинфекция помещения в рамках борьбы с коронавирусом. Карантин так карантин. И там не усидишь после этого несколько дней. Продразвёрстку, понимаешь, устроить хотят. Военный коммунизм в декоммунизированной стране. Вспомним историю-чем это обернулось в 20-е прошлого столетия!? Никто против воли собственника не может заставить его аммортизировать ему принадлежащее.
Упорядочить сферу КРЖН уже давно пора.
И не только аренды, но и "инвестирования".
А то вообще какое-то поле чудес с "мутными схемами с черным налом".
Но, учитывая, что множество "прикорытных" кормится с этой сферы, - никто её трогать всерьёз не будет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 28 бер, 2020 11:47
ihorkyiv написав:
Декілька хвилин тому пролунав дзвінок з АН Благовіст. Чи здаю квартиру на Осокорках ? Здав її у середині лютого. Може й не доведеться знижувати орендні ставки у квітні. З-за кордону повернулися сотні тисяч громадян. Ще десятки тисяч - у чергах на кордоні з Польщею. Куди ж заробітчанам подітися, де прикласти свої руки, застосувати досвід ?? КИЇВ вдень і вночі чекає на них. Ласкаво просимо !!! Існує гостра необхідність у відновленні роботи метрополітену.
Разъедутся по своим "Санжарам".
зачем им Кийов, и что в нём делать, если денег нет, работы нет, - а в родном селе огородик, курочка, кабанчик, евро6ляха с "местом для парковки," и т.д.?
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