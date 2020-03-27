В Киеве владельцы ТРЦ Dream Town Меламуд и Корогодский отменили оплату за аренду на время карантина
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Додано: Суб 28 бер, 2020 14:19
Для тех кто снимает/сдает не жилую недвижимость
Спасение утопающих
В Киеве владельцы ТРЦ Dream Town Меламуд и Корогодский отменили оплату за аренду на время карантина
Додано: Суб 28 бер, 2020 14:28
Надеюсь вы не имели в виду владельцев ТРЦ в качестве "утопающих"? Чтобы плавающие себя чувствовали как эти "утопающие".
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