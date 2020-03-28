Додано: Суб 28 бер, 2020 16:23

Біля станцій метрополітену у Шевченківському районі здаю два хруща по 10000 грн. Щодо цінових перспектив темніє в очах. Інфа з Доміка:"Буквально в три дня после введения карантина заполняемость (подобова оренда) провалилась на 90%. Если сравнить с ресторанным бизнесом, который просто закрыли, то здесь ничего не надо было закрывать, все упало само. Соответственно, большая часть тех, кто сдают эти апартаменты, бросили весь этот номерной фонд на рынок долгосрочной аренды", - рассказал UBR.ua основатель сервиса бронирования Добово Дмитрий Малахов.

Сейчас цены на первоклассное жилье в центре Киева не превышают 10 тыс. грн в месяц, что, мягко говоря, шокирует. Есть цены и меньше, например, квартира-студия на ул. Саксаганского с полной комплектацией и дизайнерским ремонтом сдается за 8 тыс. грн (+коммуналка) без комиссии и оплаты последнего месяца, а на ул. Институтской – за 9 тыс. грн в месяц.

"Сейчас на рынке посуточного жилья идет акция, которую можно сравнить с "черной пятницей". Это колоссальный бум, который продавливает сейчас рынок долгосрочной аренды, на который мгновенно выбросили как минимум 3,5-4 тыс. квартир. Каждый день сдаются до 500 квартир, каждый день они мигрируют из посуточных в долгосрочные", - указывает Малахов". Сумно. Таки доведеться у травні або червні розпороти матрац.