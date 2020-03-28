RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1801180218031804

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:19

Для тех кто снимает/сдает не жилую недвижимость

Спасение утопающих
В Киеве владельцы ТРЦ Dream Town Меламуд и Корогодский отменили оплату за аренду на время карантина
https://kiev.informator.ua/2020/03/27/v ... ntina/amp/
milamila
Аватар користувача
 
Повідомлень: 176
З нами з: 17.01.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:28

  milamila написав:Спасение утопающих
В Киеве владельцы ТРЦ Dream Town Меламуд и Корогодский отменили оплату за аренду на время карантина
https://kiev.informator.ua/2020/03/27/v ... ntina/amp/

Надеюсь вы не имели в виду владельцев ТРЦ в качестве "утопающих"? Чтобы плавающие себя чувствовали как эти "утопающие".
dir
 
Повідомлень: 250
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:23

Біля станцій метрополітену у Шевченківському районі здаю два хруща по 10000 грн. Щодо цінових перспектив темніє в очах. Інфа з Доміка:"Буквально в три дня после введения карантина заполняемость (подобова оренда) провалилась на 90%. Если сравнить с ресторанным бизнесом, который просто закрыли, то здесь ничего не надо было закрывать, все упало само. Соответственно, большая часть тех, кто сдают эти апартаменты, бросили весь этот номерной фонд на рынок долгосрочной аренды", - рассказал UBR.ua основатель сервиса бронирования Добово Дмитрий Малахов.
Сейчас цены на первоклассное жилье в центре Киева не превышают 10 тыс. грн в месяц, что, мягко говоря, шокирует. Есть цены и меньше, например, квартира-студия на ул. Саксаганского с полной комплектацией и дизайнерским ремонтом сдается за 8 тыс. грн (+коммуналка) без комиссии и оплаты последнего месяца, а на ул. Институтской – за 9 тыс. грн в месяц.
"Сейчас на рынке посуточного жилья идет акция, которую можно сравнить с "черной пятницей". Это колоссальный бум, который продавливает сейчас рынок долгосрочной аренды, на который мгновенно выбросили как минимум 3,5-4 тыс. квартир. Каждый день сдаются до 500 квартир, каждый день они мигрируют из посуточных в долгосрочные", - указывает Малахов". Сумно. Таки доведеться у травні або червні розпороти матрац.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 593
З нами з: 01.05.17
Подякував: 100 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:35

Это что за хрущи вы на Дорогожичах сдавали по 10тыс, двушки или трешки? Ошибся, “в Шевченковском возле метро“
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1720
З нами з: 07.08.17
Подякував: 829 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:44

ihorkyiv "Умри, но держи фасон" :) всего то неделя того карантина и уже истерика. Я не представляю как можно позволять аммортизировать то, что так дорого сегодня создать, за бесплатно. Многие посуточники сдают не свои квартиры, а хозяйские, за которые платят хозяевам как за долгосрочную сдачу(чуть-чуть выше рынка).Сдают кому попало, потом тупо отдают убитые квартиры неосторожным хозяевам, которым лень заниматься самим сдачей и администрированием даже при долгосроке. Тех арендаторов, которые при таком мелком волнении волн соскакивают, не жалко. Брать новых ни к чему. Намного выгоднее "проветрить" квартиру до окончательного прояснения ситуации.Убитые(изрядно аммортизированные) можно и новым. И не позволяйте разгуливаться мародёрам.
Насчёт матраса по-украински. Денег нет, денег совсем нет, придётся продать несколько долларов. :lol:
dir
 
Повідомлень: 250
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:15

  dir написав:ihorkyiv "Умри, но держи фасон" :) всего то неделя того карантина и уже истерика. Я не представляю как можно позволять аммортизировать то, что так дорого сегодня создать, за бесплатно. Многие посуточники сдают не свои квартиры, а хозяйские, за которые платят хозяевам как за долгосрочную сдачу(чуть-чуть выше рынка).Сдают кому попало, потом тупо отдают убитые квартиры неосторожным хозяевам, которым лень заниматься самим сдачей и администрированием даже при долгосроке. Тех арендаторов, которые при таком мелком волнении волн соскакивают, не жалко. Брать новых ни к чему. Намного выгоднее "проветрить" квартиру до окончательного прояснения ситуации.Убитые(изрядно аммортизированные) можно и новым. И не позволяйте разгуливаться мародёрам.
Насчёт матраса по-украински. Денег нет, денег совсем нет, придётся продать несколько долларов. :lol:

Ох, вже ці теоретики. У будь-якому разі дякую за інформаційний валідол. )) Скільки квартир здаєте? Який стаж на ринку столичної оренди?
ihorkyiv
 
Повідомлень: 593
З нами з: 01.05.17
Подякував: 100 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  ihorkyiv написав:Ох, вже ці теоретики. У будь-якому разі дякую за інформаційний валідол. )) Скільки квартир здаєте? Який стаж на ринку столичної оренди?
Год службы, размер противогаза? :) Стаж мой больше чем ваше пребывание в моём городе. Так обычно селюки реагируют.Изживайте. Вы же хотите выглядеть киевлянином!? :lol:
Востаннє редагувалось dir в Суб 28 бер, 2020 17:46, всього редагувалось 1 раз.
dir
 
Повідомлень: 250
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:45

  dir написав:
  milamila написав:Спасение утопающих
В Киеве владельцы ТРЦ Dream Town Меламуд и Корогодский отменили оплату за аренду на время карантина
https://kiev.informator.ua/2020/03/27/v ... ntina/amp/

Надеюсь вы не имели в виду владельцев ТРЦ в качестве "утопающих"? Чтобы плавающие себя чувствовали как эти "утопающие".

ох уже эти щедрые арендодатели...
а теперь включите мозг - что они получат если скажут всем платить как и было? ВСЕ тупо съедут - никто же не знает на сколько этот карантин и какими мы из него выйдем, а платить аренду без выручки (точки же все закрыты) - никакой бизнес не станет. они пытаются держаться за соломинку в надежде, что когда снимут карантин у них будут потенциальные арендаторы (т.к. новых днем с огнем не найти).
вот такая она, щедрость от этих товарищей.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik, Карем.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые. trololo - просто неадекватный. Frant - шароварное тупое
jj1981ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 178
З нами з: 01.03.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:49

  jj1981ua написав:
  dir написав:
  milamila написав:Спасение утопающих
В Киеве владельцы ТРЦ Dream Town Меламуд и Корогодский отменили оплату за аренду на время карантина
https://kiev.informator.ua/2020/03/27/v ... ntina/amp/

Надеюсь вы не имели в виду владельцев ТРЦ в качестве "утопающих"? Чтобы плавающие себя чувствовали как эти "утопающие".

ох уже эти щедрые арендодатели...
а теперь включите мозг - что они получат если скажут всем платить как и было? ВСЕ тупо съедут - никто же не знает на сколько этот карантин и какими мы из него выйдем, а платить аренду без выручки (точки же все закрыты) - никакой бизнес не станет. они пытаются держаться за соломинку в надежде, что когда снимут карантин у них будут потенциальные арендаторы (т.к. новых днем с огнем не найти).
вот такая она, щедрость от этих товарищей.
Вы правильно мыслите. Только подача в виде "включите мозг" по тинейджерски некорректная.
dir
 
Повідомлень: 250
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:53

  dir написав:
  ihorkyiv написав:Ох, вже ці теоретики. У будь-якому разі дякую за інформаційний валідол. )) Скільки квартир здаєте? Який стаж на ринку столичної оренди?
Год службы, размер противогаза? :) Стаж мой больше чем ваше пребывание в моём городе. Так обычно селюки реагируют.Изживайте. Вы же хотите выглядеть киевлянином!? :lol:

:lol: Напишіть пару розлогих постів грамотною українською мовою, кієффлянін.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 593
З нами з: 01.05.17
Подякував: 100 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1801180218031804
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dir, Ethereum, ihorkyiv і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 3321, 3322, 3323
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
33224 3885211
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 17:55
dir
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195767
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 4500
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.