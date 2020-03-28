В Киеве владельцы ТРЦ Dream Town Меламуд и Корогодский отменили оплату за аренду на время карантина
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Додано: Суб 28 бер, 2020 14:19
Для тех кто снимает/сдает не жилую недвижимость
Спасение утопающих
В Киеве владельцы ТРЦ Dream Town Меламуд и Корогодский отменили оплату за аренду на время карантина
Додано: Суб 28 бер, 2020 14:28
Надеюсь вы не имели в виду владельцев ТРЦ в качестве "утопающих"? Чтобы плавающие себя чувствовали как эти "утопающие".
Додано: Суб 28 бер, 2020 16:23
Біля станцій метрополітену у Шевченківському районі здаю два хруща по 10000 грн. Щодо цінових перспектив темніє в очах. Інфа з Доміка:"Буквально в три дня после введения карантина заполняемость (подобова оренда) провалилась на 90%. Если сравнить с ресторанным бизнесом, который просто закрыли, то здесь ничего не надо было закрывать, все упало само. Соответственно, большая часть тех, кто сдают эти апартаменты, бросили весь этот номерной фонд на рынок долгосрочной аренды", - рассказал UBR.ua основатель сервиса бронирования Добово Дмитрий Малахов.
Сейчас цены на первоклассное жилье в центре Киева не превышают 10 тыс. грн в месяц, что, мягко говоря, шокирует. Есть цены и меньше, например, квартира-студия на ул. Саксаганского с полной комплектацией и дизайнерским ремонтом сдается за 8 тыс. грн (+коммуналка) без комиссии и оплаты последнего месяца, а на ул. Институтской – за 9 тыс. грн в месяц.
"Сейчас на рынке посуточного жилья идет акция, которую можно сравнить с "черной пятницей". Это колоссальный бум, который продавливает сейчас рынок долгосрочной аренды, на который мгновенно выбросили как минимум 3,5-4 тыс. квартир. Каждый день сдаются до 500 квартир, каждый день они мигрируют из посуточных в долгосрочные", - указывает Малахов". Сумно. Таки доведеться у травні або червні розпороти матрац.
Додано: Суб 28 бер, 2020 16:35
Это что за хрущи вы на Дорогожичах сдавали по 10тыс, двушки или трешки? Ошибся, “в Шевченковском возле метро“
Скоро(R)
Додано: Суб 28 бер, 2020 16:44
ihorkyiv "Умри, но держи фасон" всего то неделя того карантина и уже истерика. Я не представляю как можно позволять аммортизировать то, что так дорого сегодня создать, за бесплатно. Многие посуточники сдают не свои квартиры, а хозяйские, за которые платят хозяевам как за долгосрочную сдачу(чуть-чуть выше рынка).Сдают кому попало, потом тупо отдают убитые квартиры неосторожным хозяевам, которым лень заниматься самим сдачей и администрированием даже при долгосроке. Тех арендаторов, которые при таком мелком волнении волн соскакивают, не жалко. Брать новых ни к чему. Намного выгоднее "проветрить" квартиру до окончательного прояснения ситуации.Убитые(изрядно аммортизированные) можно и новым. И не позволяйте разгуливаться мародёрам.
Насчёт матраса по-украински. Денег нет, денег совсем нет, придётся продать несколько долларов.
Додано: Суб 28 бер, 2020 17:15
Ох, вже ці теоретики. У будь-якому разі дякую за інформаційний валідол. )) Скільки квартир здаєте? Який стаж на ринку столичної оренди?
Додано: Суб 28 бер, 2020 17:43
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Год службы, размер противогаза? Стаж мой больше чем ваше пребывание в моём городе. Так обычно селюки реагируют.Изживайте. Вы же хотите выглядеть киевлянином!?
Востаннє редагувалось dir в Суб 28 бер, 2020 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 бер, 2020 17:45
ох уже эти щедрые арендодатели...
а теперь включите мозг - что они получат если скажут всем платить как и было? ВСЕ тупо съедут - никто же не знает на сколько этот карантин и какими мы из него выйдем, а платить аренду без выручки (точки же все закрыты) - никакой бизнес не станет. они пытаются держаться за соломинку в надежде, что когда снимут карантин у них будут потенциальные арендаторы (т.к. новых днем с огнем не найти).
вот такая она, щедрость от этих товарищей.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik, Карем.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые. trololo - просто неадекватный. Frant - шароварное тупое
Додано: Суб 28 бер, 2020 17:49
Вы правильно мыслите. Только подача в виде "включите мозг" по тинейджерски некорректная.
Додано: Суб 28 бер, 2020 17:53
Напишіть пару розлогих постів грамотною українською мовою, кієффлянін.
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