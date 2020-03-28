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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 28 бер, 2020 17:58
ihorkyiv написав:
dir написав: ihorkyiv написав:
Ох, вже ці теоретики. У будь-якому разі дякую за інформаційний валідол. )) Скільки квартир здаєте? Який стаж на ринку столичної оренди?
Год службы, размер противогаза?
Стаж мой больше чем ваше пребывание в моём городе
. Так обычно селюки реагируют.Изживайте. Вы же хотите выглядеть киевлянином!?
Напишіть пару розлогих постів грамотною українською мовою, кієффлянін.
Ничего страшного мы привыкли к этому антагонизму от гостей столицы.Не страшно, перерастёте. Ваши дети уже не будут комплексовать.До речі можу не тільки досконалою українською, але й кількома європейськими. А ви так зможете?
"Грамотною" це так, як дихати суржиком.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 18:11
dir Ну, так і знав, що ви - з донецьких "дворян" або біженець Першої гільдії. У 2014-му ліжко на Троєщині за скільки вдалося винайняти ?? Це і був початок орендного досвіду чи на "родінє" практикували??
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ihorkyiv
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Додано: Суб 28 бер, 2020 18:26
ihorkyiv написав:dir
Ну, так і знав, що ви - з донецьких "дворян" або біженець Першої гільдії. У 2014-му ліжко на Троєщині за скільки вдалося винайняти ?? Це і був початок орендного досвіду чи на "родінє" практикували??
История моих предков киевлян тянется с 19 века. Тогда ещё не было ни Донбаса ни Троещины. Но это не повод унижать тех, кого вы пытаетесь унизить.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 18:34
Ну что, пошли "первые ласточки"... Мои арендаторы... Честно говоря, не думал, что это случится со мной, и, уж тем более, что это случится так быстро... Вот как популизм властей действует на неокрепшие умы среднестатистических граждан: как только где-то, вдали, замаячило слово "шара", "бесплатно" и т.п. - сразу используем этот "вброс" как повод обсудить с хозяином скидку, "арендные каникулы" или, как минимум, заручится его сочувствием, моральной поддержкой, пониманием ситуации и сопереживанием...
По сути: на вопросы о скидках и каникулах ответил, что обсуждать этот вопрос пока не готов! Сказал, что буду ориентироваться на рынок: если рынок продемонстрирует движение навстречу арендатору, то и я пойду на встречу...
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Додано: Суб 28 бер, 2020 18:42
dir написав: ihorkyiv написав:dir
Ну, так і знав, що ви - з донецьких "дворян" або біженець Першої гільдії. У 2014-му ліжко на Троєщині за скільки вдалося винайняти ?? Це і був початок орендного досвіду чи на "родінє" практикували??
История моих предков киевлян тянется с 19 века. Тогда ещё не было ни Донбаса ни Троещины. Но это не повод унижать тех, кого вы пытаетесь унизить.
Ось ваша відповідь на моє питання щодо вашого досвіду на ринку оренди столиці: "Год службы, размер противогаза? Стаж мой больше чем ваше пребывание в моём городе. Так обычно селюки реагируют.Изживайте. Вы же хотите выглядеть киевлянином!?"
То хто з нас своїми питаннями спродукував образу ?? До Києва "лапотніков со срєднєй бєрьозавай паласи" почали звозити ще з кінця 17-го століття. Перевірте власну генеалогію, може походите ще з більш давніших переселенців.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 18:49
InterForever написав:
Ну что, пошли "первые ласточки"... Мои арендаторы... Честно говоря, не думал, что это случится со мной, и, уж тем более, что это случится так быстро... Вот как популизм властей действует на неокрепшие умы среднестатистических граждан: как только где-то, вдали, замаячило слово "шара", "бесплатно" и т.п. - сразу используем этот "вброс" как повод обсудить с хозяином скидку, "арендные каникулы" или, как минимум, заручится его сочувствием, моральной поддержкой, пониманием ситуации и сопереживанием...
По сути: на вопросы о скидках и каникулах ответил, что обсуждать этот вопрос пока не готов! Сказал, что буду ориентироваться на рынок: если рынок продемонстрирует движение навстречу арендатору, то и я пойду на встречу
...
Загалом ваша позиція правильна. Але пам"ятайте, що під час криз безжалісна рука орендарів міцно тримає нас за горло. Наше завдання - вижити ….. до осені. Для того, ймовірно, є сенс зараз піти на певні поступки, щоб на пів року не залишитися взагалі без доходу.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 18:49
ihorkyiv написав:
Ох, вже ці теоретики. Який стаж на ринку столичної оренди?
ihorkyiv написав:
кієффлянін.
Недопустимый тон дискуссии.Есть аргументы -излагайте. Нет, мотайте на ус чужие. Рюриковичи мы.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 19:02
ihorkyiv - а почему до осени? Полагаете, что к осени мы уже будем наблюдать бурный экономический рост в стране? Я пережил 3 кризиса: 1998, 2008 и 2014... По сравнение с 1998 годом двухтысячные были "легким испугом"...
Так вот мое мнение: по глубине, продолжительности и последствиям, грядущий кризис будет самым страшным...
Думаю, что осенью ничего не закончится, осенью - все только начнется... И да, нам нужно готовится к новой реальности и полностью перекроить свое мышление и шаблоны...
По сути: они бессовестно "пи***т наши деньги" (с), а виноваты, да, как всегда - бездушные лендлорды...
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Додано: Суб 28 бер, 2020 19:04
dir написав:
Есть аргументы -излагайте.
вы уже пару дней активно упражняетесь на ветках.
достаточно вас почитал, чтобы увидеть: аргументы вам никакие не нужны, кроме своих.
это правильная позиция.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 19:05
InterForever написав:
По сути: на вопросы о скидках и каникулах ответил, что обсуждать этот вопрос пока не готов! Сказал, что буду ориентироваться на рынок: если рынок продемонстрирует движение навстречу арендатору, то и я пойду на встречу...
Мудро. Сам держу про запас нечто подобное. На всякий случай. Пока не понадобилось. В качестве аргументов имею снижение доходов арендодателя от аренды в грн. на величину продолжающейся девальвации, "не снижение" цен на жкх и продукты питания. Не отмену уплаты налогов на аренду. Возможность не платить ЕСВ пару месяцев дело хорошее, но ничего не сказано пойдут ли эти месяцы в пенсионный стаж. Уверен нет. Кроме того арендатор ничего не выиграет прекратив аренду досрочно из-за потери суммы залога и необходимости одномоментно мобилизовать сумму(может на новом месте и процентов на 10-20 меньше)но всё же в размере двух месячных аренд плюс 50% риэлтору. Т.е. овчинка выделки не стоит и по факту к существенной экономии не приведёт. При этом плюс хлопоты с поиском, переездом, обустройством.
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