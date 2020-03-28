Додано: Суб 28 бер, 2020 18:34

Ну что, пошли "первые ласточки"... Мои арендаторы... Честно говоря, не думал, что это случится со мной, и, уж тем более, что это случится так быстро... Вот как популизм властей действует на неокрепшие умы среднестатистических граждан: как только где-то, вдали, замаячило слово "шара", "бесплатно" и т.п. - сразу используем этот "вброс" как повод обсудить с хозяином скидку, "арендные каникулы" или, как минимум, заручится его сочувствием, моральной поддержкой, пониманием ситуации и сопереживанием...



По сути: на вопросы о скидках и каникулах ответил, что обсуждать этот вопрос пока не готов! Сказал, что буду ориентироваться на рынок: если рынок продемонстрирует движение навстречу арендатору, то и я пойду на встречу...