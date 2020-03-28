RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1803180418051806

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:09

  Yuri_T написав:
  dir написав:Есть аргументы -излагайте.

вы уже пару дней активно упражняетесь на ветках.
достаточно вас почитал, чтобы увидеть: аргументы вам никакие не нужны, кроме своих.
это правильная позиция.
Нужны не нужны вам своє робить. :) Аргументируйте, не робейте, а то скуСно на карантине.
dir
 
Повідомлень: 257
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:21

  dir написав:
  ihorkyiv написав:Ох, вже ці теоретики. Який стаж на ринку столичної оренди?
  ihorkyiv написав:кієффлянін.
Недопустимый тон дискуссии.Есть аргументы -излагайте. Нет, мотайте на ус чужие. Рюриковичи мы. :lol:

І тут вам не поталанило бути укоріненим киянином. Рюриковичі - переселенці із Скандинавії. Не переймайтеся. Усі люди - мігранти. Я народився на Лук"янівці, а мешкаю уже 23 роки на Печерську. Теж мігрант. )) Щодо вашого принципового москвоязичія і неадекватної реакції на мої україномовні дописи, то це відомий факт: кожен селюк, потрапивши до Києва, намагається "заховатися" за московитською мовою, щоб у ньому, на його недолугу думку, кияни не впізнали селюка. Ця меншовартість українців-русинів - біда нашого народу з часів окупації Московією України-Руси, біда, яка як вірус паразитує у душі народу й досі. Викорінюйте із себе цей вірус, і надалі, будь ласка, не смішіть своєю "кієффлянностью".
ihorkyiv
 
Повідомлень: 597
З нами з: 01.05.17
Подякував: 100 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1803180418051806
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: baraka, ihorkyiv і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 3322, 3323, 3324
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
33231 3886365
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 19:22
remark
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195767
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 4500
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.