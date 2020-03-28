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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 бер, 2020 19:09
Yuri_T написав: dir написав:
Есть аргументы -излагайте.
вы уже пару дней активно упражняетесь на ветках.
достаточно вас почитал, чтобы увидеть: аргументы вам никакие не нужны, кроме своих.
это правильная позиция.
Нужны не нужны вам своє робить.
Аргументируйте, не робейте, а то скуСно на карантине.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 19:21
dir написав: ihorkyiv написав:
Ох, вже ці теоретики. Який стаж на ринку столичної оренди?
ihorkyiv написав:
кієффлянін.
Недопустимый тон дискуссии.Есть аргументы -излагайте. Нет, мотайте на ус чужие. Рюриковичи мы.
І тут вам не поталанило бути укоріненим киянином. Рюриковичі - переселенці із Скандинавії. Не переймайтеся. Усі люди - мігранти. Я народився на Лук"янівці, а мешкаю уже 23 роки на Печерську. Теж мігрант. )) Щодо вашого принципового москвоязичія і неадекватної реакції на мої україномовні дописи, то це відомий факт: кожен селюк, потрапивши до Києва, намагається "заховатися" за московитською мовою, щоб у ньому, на його недолугу думку, кияни не впізнали селюка. Ця меншовартість українців-русинів - біда нашого народу з часів окупації Московією України-Руси, біда, яка як вірус паразитує у душі народу й досі. Викорінюйте із себе цей вірус, і надалі, будь ласка, не смішіть своєю "кієффлянностью".
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