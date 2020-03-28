Додано: Суб 28 бер, 2020 19:34

InterForever Никто не знает. Задача минимум-пройти эпидемию с минимальными потерями для себя и близких. Действовать по ситуации и не паниковать. Кратный девал 2014 и 1998 мы проходили. Обесценивание доллара то-же. Покупательная стоимость доллара сегодня и лет 20-25 назад уменьшилась. Дефолт в сопредельной стране, повлекший двукратный девал у нас в 1998 то-же. Трансформацию от союза к Украине прошли с более слабыми позициями чем многие из нас сегодня. Тряхнём стариной, вспомним молодые 90-е. Кровь "разгоним". Не знаю, не страшно.Пока нет ощущения просадки цен аренды в грн. Другой вопрос в ограниченности возможностей угнаться за девальвацией. И не понятно какая жизнь вообще будет. Может и не до аренды быть вообще.