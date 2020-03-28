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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 бер, 2020 19:02
ihorkyiv - а почему до осени? Полагаете, что к осени мы уже будем наблюдать бурный экономический рост в стране? Я пережил 3 кризиса: 1998, 2008 и 2014... По сравнение с 1998 годом двухтысячные были "легким испугом"...
Так вот мое мнение: по глубине, продолжительности и последствиям, грядущий кризис будет самым страшным...
Думаю, что осенью ничего не закончится, осенью - все только начнется... И да, нам нужно готовится к новой реальности и полностью перекроить свое мышление и шаблоны...
По сути: они бессовестно "пи***т наши деньги" (с), а виноваты, да, как всегда - бездушные лендлорды...
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InterForever
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Додано: Суб 28 бер, 2020 19:04
dir написав:
Есть аргументы -излагайте.
вы уже пару дней активно упражняетесь на ветках.
достаточно вас почитал, чтобы увидеть: аргументы вам никакие не нужны, кроме своих.
это правильная позиция.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 28 бер, 2020 19:05
InterForever написав:
По сути: на вопросы о скидках и каникулах ответил, что обсуждать этот вопрос пока не готов! Сказал, что буду ориентироваться на рынок: если рынок продемонстрирует движение навстречу арендатору, то и я пойду на встречу...
Мудро. Сам держу про запас нечто подобное. На всякий случай. Пока не понадобилось. В качестве аргументов имею снижение доходов арендодателя от аренды в грн. на величину продолжающейся девальвации, "не снижение" цен на жкх и продукты питания. Не отмену уплаты налогов на аренду. Возможность не платить ЕСВ пару месяцев дело хорошее, но ничего не сказано пойдут ли эти месяцы в пенсионный стаж. Уверен нет. Кроме того арендатор ничего не выиграет прекратив аренду досрочно из-за потери суммы залога и необходимости одномоментно мобилизовать сумму(может на новом месте и процентов на 10-20 меньше)но всё же в размере двух месячных аренд плюс 50% риэлтору. Т.е. овчинка выделки не стоит и по факту к существенной экономии не приведёт. При этом плюс хлопоты с поиском, переездом, обустройством.
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dir
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Додано: Суб 28 бер, 2020 19:09
Yuri_T написав: dir написав:
Есть аргументы -излагайте.
вы уже пару дней активно упражняетесь на ветках.
достаточно вас почитал, чтобы увидеть: аргументы вам никакие не нужны, кроме своих.
это правильная позиция.
Нужны не нужны вам своє робить.
Аргументируйте, не робейте, а то скуСно на карантине.
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dir
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Додано: Суб 28 бер, 2020 19:21
dir написав: ihorkyiv написав:
Ох, вже ці теоретики. Який стаж на ринку столичної оренди?
ihorkyiv написав:
кієффлянін.
Недопустимый тон дискуссии.Есть аргументы -излагайте. Нет, мотайте на ус чужие. Рюриковичи мы.
І тут вам не поталанило бути укоріненим киянином. Рюриковичі - переселенці із Скандинавії. Не переймайтеся. Усі люди - мігранти. Я народився на Лук"янівці, а мешкаю уже 23 роки на Печерську. Теж мігрант. )) Щодо вашого принципового москвоязичія і неадекватної реакції на мої україномовні дописи, то це відомий факт: кожен селюк, потрапивши до Києва, намагається "заховатися" за московитською мовою, щоб у ньому, на його недолугу думку, кияни не впізнали селюка. Ця меншовартість українців-русинів - біда нашого народу з часів окупації Московією України-Руси, біда, яка як вірус паразитує у душі народу й досі. Викорінюйте із себе цей вірус, і надалі, будь ласка, не смішіть своєю "кієффлянностью".
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ihorkyiv
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Додано: Суб 28 бер, 2020 19:34
InterForever Никто не знает. Задача минимум-пройти эпидемию с минимальными потерями для себя и близких. Действовать по ситуации и не паниковать. Кратный девал 2014 и 1998 мы проходили. Обесценивание доллара то-же. Покупательная стоимость доллара сегодня и лет 20-25 назад уменьшилась. Дефолт в сопредельной стране, повлекший двукратный девал у нас в 1998 то-же. Трансформацию от союза к Украине прошли с более слабыми позициями чем многие из нас сегодня. Тряхнём стариной, вспомним молодые 90-е. Кровь "разгоним". Не знаю, не страшно.Пока нет ощущения просадки цен аренды в грн. Другой вопрос в ограниченности возможностей угнаться за девальвацией. И не понятно какая жизнь вообще будет. Может и не до аренды быть вообще.
Востаннє редагувалось dir
в Суб 28 бер, 2020 19:44, всього редагувалось 2 разів.
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dir
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Додано: Суб 28 бер, 2020 19:39
InterForever написав:ihorkyiv
- а почему до осени?
Полагаете, что к осени мы уже будем наблюдать бурный экономический рост в стране? Я пережил 3 кризиса: 1998, 2008 и 2014... По сравнение с 1998 годом двухтысячные были "легким испугом"...
Так вот мое мнение: по глубине, продолжительности и последствиям, грядущий кризис будет самым страшным...
Думаю, что осенью ничего не закончится, осенью - все только начнется... И да, нам нужно готовится к новой реальности и полностью перекроить свое мышление и шаблоны...
По сути: они бессовестно "пи***т наши деньги" (с), а виноваты, да, как всегда - бездушные лендлорды...
Вам як орендодавцю відома циклічність ринку: восени, незалежно від будь-яких потрясінь, з"являється пожвавлення на ринку праці, а відповідно - й на ринку оренди. У березні-квітні попит, у порівнянні з вереснем-жовтнем, зазвичай млявий. Передбачити, що реально буде з економікою восени, важко, оскільки слід врахувати безліч чинників. Залишається покладатися на минулий досвід. Єдине, що можна констатувати, - потенційних орендарів буде більше, ніж зараз.
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ihorkyiv
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Додано: Суб 28 бер, 2020 19:40
ihorkyiv Я вас почув. То шо? Будемо намагатись ближче до питань оренди?
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dir
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Додано: Суб 28 бер, 2020 19:50
dir написав:ihorkyiv Я вас почув
. То шо? Будемо намагатись ближче до питань оренди?
Ось і добре. Ще б зробити правильні висновки ….
Оренда на форумі - понад усе !!!
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:00
ihorkyiv написав: dir написав:ihorkyiv Я вас почув
. То шо? Будемо намагатись ближче до питань оренди?
Ось і добре. Ще б зробити правильні висновки ….
Оренда на форумі - понад усе !!!
Ви ще по плечах поплескайте. Яйця курей не вчать!
Життя може так скластися, що буде зовсім не до нерухомості(хоч оренда, хоч купівля-продаж, або навіть будівництво). Передчуття якісь не певні.
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dir
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