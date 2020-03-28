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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1803180418051806

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:01

  InterForever написав:ihorkyiv - а почему до осени? Полагаете, что к осени мы уже будем наблюдать бурный экономический рост в стране? Я пережил 3 кризиса: 1998, 2008 и 2014... По сравнение с 1998 годом двухтысячные были "легким испугом"...
Так вот мое мнение: по глубине, продолжительности и последствиям, грядущий кризис будет самым страшным...
Думаю, что осенью ничего не закончится, осенью - все только начнется... И да, нам нужно готовится к новой реальности и полностью перекроить свое мышление и шаблоны...

По сути: они бессовестно "пи***т наши деньги" (с), а виноваты, да, как всегда - бездушные лендлорды...


Согласен. Некоторые эксперты прогнозируют до 40 % падения ВВП.
Думаю будет минимум 20 % падения. Как в 2014 году.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:23

  dir написав:
  ihorkyiv написав:
  dir написав:ihorkyiv Я вас почув. То шо? Будемо намагатись ближче до питань оренди?

Ось і добре. Ще б зробити правильні висновки ….
Оренда на форумі - понад усе !!!
Ви ще по плечах поплескайте. Яйця курей не вчать! :wink: Життя може так скластися, що буде зовсім не до нерухомості(хоч оренда, хоч купівля-продаж, або навіть будівництво). Передчуття якісь не певні.

Вважайте, що ласкаво поплескав вас по щічці. У рукавичках. Бо ж - карантин. Щодо важких часів, які насуваються, згоден: треба мати міцні яйця, а не бути мокрою куркою. Тримаймося !!!
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:27

ihorkyiv Ко мне даже приближаться нельзя-возраст критичный при коронавирусе.
dir
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:33

  dir написав:ihorkyiv Ко мне даже приближаться нельзя-возраст критичный при коронавирусе.

Ще не відомо, хто з нас смачніший для коронавірусу з огляду на вік. Тому усе ж тримаймо у спілкуванні "карантинну" дистанцію.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:46

  dir написав:
  milamila написав:Спасение утопающих
В Киеве владельцы ТРЦ Dream Town Меламуд и Корогодский отменили оплату за аренду на время карантина
https://kiev.informator.ua/2020/03/27/v ... ntina/amp/

Надеюсь вы не имели в виду владельцев ТРЦ в качестве "утопающих"? Чтобы плавающие себя чувствовали как эти "утопающие".

Нет, как раз размышляю о том как быть, сдаю в аренду коммерческую недвижимость, там сейчас Барбершоп,который на карантине. :(
Уже с 2008года были разные ситуации с арендаторами. В разные периоды цена и условия оплаты менялись. Но так чтобы карантин, это впервые, думаю для многих это впервые.
milamila
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