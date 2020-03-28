|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:01
InterForever написав:ihorkyiv
- а почему до осени? Полагаете, что к осени мы уже будем наблюдать бурный экономический рост в стране? Я пережил 3 кризиса: 1998, 2008 и 2014... По сравнение с 1998 годом двухтысячные были "легким испугом"...
Так вот мое мнение: по глубине, продолжительности и последствиям, грядущий кризис будет самым страшным...
Думаю, что осенью ничего не закончится, осенью - все только начнется... И да, нам нужно готовится к новой реальности и полностью перекроить свое мышление и шаблоны...
По сути: они бессовестно "пи***т наши деньги" (с), а виноваты, да, как всегда - бездушные лендлорды...
Согласен. Некоторые эксперты прогнозируют до 40 % падения ВВП.
Думаю будет минимум 20 % падения. Как в 2014 году.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 735
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 1059 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:23
dir написав:
Ви ще по плечах поплескайте
ihorkyiv написав: dir написав:ihorkyiv Я вас почув
. То шо? Будемо намагатись ближче до питань оренди?
Ось і добре. Ще б зробити правильні висновки ….
Оренда на форумі - понад усе !!!
. Яйця курей не вчать!
Життя може так скластися, що буде зовсім не до нерухомості(хоч оренда, хоч купівля-продаж, або навіть будівництво). Передчуття якісь не певні.
Вважайте, що ласкаво поплескав вас по щічці. У рукавичках. Бо ж - карантин. Щодо важких часів, які насуваються, згоден: треба мати міцні яйця, а не бути мокрою куркою. Тримаймося !!!
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 598
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:27
ihorkyiv Ко мне даже приближаться нельзя-возраст критичный при коронавирусе.
-
dir
-
-
- Повідомлень: 259
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:33
dir написав:ihorkyiv
Ко мне даже приближаться нельзя-возраст критичный при коронавирусе.
Ще не відомо, хто з нас смачніший для коронавірусу з огляду на вік. Тому усе ж тримаймо у спілкуванні "карантинну" дистанцію.
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 598
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:46
dir написав:
Надеюсь вы не имели в виду владельцев ТРЦ в качестве "утопающих"? Чтобы плавающие себя чувствовали как эти "утопающие".
Нет, как раз размышляю о том как быть, сдаю в аренду коммерческую недвижимость, там сейчас Барбершоп,который на карантине.
Уже с 2008года были разные ситуации с арендаторами. В разные периоды цена и условия оплаты менялись. Но так чтобы карантин, это впервые, думаю для многих это впервые.
-
milamila
-
-
- Повідомлень: 178
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:08
milamila написав:
Нет, как раз размышляю о том как быть, сдаю в аренду коммерческую недвижимость, там сейчас Барбершоп,который на карантине.
Уже с 2008года были разные ситуации с арендаторами. В разные периоды цена и условия оплаты менялись. Но так чтобы карантин, это впервые, думаю для многих это впервые.
всего есть 4 варианта.
1. настаивать на 100% по договору, отказывать в любых дисконтах, определить график погашения накопившейся задолженности после окончания форс-мажора.
2. дисконтировать текущие обязательства до уровня платёжеспособности клиента и подписать дополнение/изменение к договору.
3. пункт 2 с дисконтом до уровня расходов на содержание недвиги.
4. найти нового арендатора. но это для отдела фантастики, этаж №2.
зы. мы с партнёрами даём 50% дисконта по коммерческим объектам. хотелки арендаторов значительно больше.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14520
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1933 раз.
- Подякували: 4271 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:45
Yuri_T написав: milamila написав:
Нет, как раз размышляю о том как быть, сдаю в аренду коммерческую недвижимость, там сейчас Барбершоп,который на карантине.
Уже с 2008года были разные ситуации с арендаторами. В разные периоды цена и условия оплаты менялись. Но так чтобы карантин, это впервые, думаю для многих это впервые.
всего есть 4 варианта.
1. настаивать на 100% по договору, отказывать в любых дисконтах, определить график погашения накопившейся задолженности после окончания форс-мажора.
2. дисконтировать текущие обязательства до уровня платёжеспособности клиента и подписать дополнение/изменение к договору.
3. пункт 2 с дисконтом до уровня расходов на содержание недвиги.
4. найти нового арендатора. но это для отдела фантастики, этаж №2.
зы. мы с партнёрами даём 50% дисконта по коммерческим объектам. хотелки арендаторов значительно больше.
Спасибо, за совет. Я тоже планирую сделать скидку. Они только приступили к работе сделав новый ремонт, после магазина фермерских продуктов, и заказав мебель под себя.
Помещение фасадное, первый этаж с отдельным входом, в прохладном месте, даже в кризисные года всегда пользуется популярностью. Но сейчас ситуация абсолютно нестандартная, т.к.многие заведения просто не могут работать.
-
milamila
-
-
- Повідомлень: 178
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33241
|3888851
|
|
|464
|195770
|
|
|10
|4501
|
|