ihorkyiv написав: InterForever написав: Ну что, пошли "первые ласточки"... Мои арендаторы... Честно говоря, не думал, что это случится со мной, и, уж тем более, что это случится так быстро... Вот как популизм властей действует на неокрепшие умы среднестатистических граждан: как только где-то, вдали, замаячило слово "шара", "бесплатно" и т.п. - сразу используем этот "вброс" как повод обсудить с хозяином скидку, "арендные каникулы" или, как минимум, заручится его сочувствием, моральной поддержкой, пониманием ситуации и сопереживанием...



Загалом ваша позиція правильна. Але пам"ятайте, що під час криз безжалісна рука орендарів міцно тримає нас за горло. Наше завдання - вижити ….. до осені. Для того, ймовірно, є сенс зараз піти на певні поступки, щоб на пів року не залишитися взагалі без доходу. Загалом ваша позиція правильна. Але пам"ятайте, що під час криз безжалісна рука орендарів міцно тримає нас за горло. Наше завдання - вижити ….. до осені. Для того, ймовірно, є сенс зараз піти на певні поступки, щоб на пів року не залишитися взагалі без доходу.

а що, крім пари хрущів і оренди з них, іншого кешфло і активів не наблюдається?

