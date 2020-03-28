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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:01
InterForever написав:ihorkyiv
- а почему до осени? Полагаете, что к осени мы уже будем наблюдать бурный экономический рост в стране? Я пережил 3 кризиса: 1998, 2008 и 2014... По сравнение с 1998 годом двухтысячные были "легким испугом"...
Так вот мое мнение: по глубине, продолжительности и последствиям, грядущий кризис будет самым страшным...
Думаю, что осенью ничего не закончится, осенью - все только начнется... И да, нам нужно готовится к новой реальности и полностью перекроить свое мышление и шаблоны...
По сути: они бессовестно "пи***т наши деньги" (с), а виноваты, да, как всегда - бездушные лендлорды...
Согласен. Некоторые эксперты прогнозируют до 40 % падения ВВП.
Думаю будет минимум 20 % падения. Как в 2014 году.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:23
dir написав:
Ви ще по плечах поплескайте
ihorkyiv написав: dir написав:ihorkyiv Я вас почув
. То шо? Будемо намагатись ближче до питань оренди?
Ось і добре. Ще б зробити правильні висновки ….
Оренда на форумі - понад усе !!!
. Яйця курей не вчать!
Життя може так скластися, що буде зовсім не до нерухомості(хоч оренда, хоч купівля-продаж, або навіть будівництво). Передчуття якісь не певні.
Вважайте, що ласкаво поплескав вас по щічці. У рукавичках. Бо ж - карантин. Щодо важких часів, які насуваються, згоден: треба мати міцні яйця, а не бути мокрою куркою. Тримаймося !!!
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ihorkyiv
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:27
ihorkyiv Ко мне даже приближаться нельзя-возраст критичный при коронавирусе.
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dir
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:33
dir написав:ihorkyiv
Ко мне даже приближаться нельзя-возраст критичный при коронавирусе.
Ще не відомо, хто з нас смачніший для коронавірусу з огляду на вік. Тому усе ж тримаймо у спілкуванні "карантинну" дистанцію.
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ihorkyiv
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:46
dir написав:
Надеюсь вы не имели в виду владельцев ТРЦ в качестве "утопающих"? Чтобы плавающие себя чувствовали как эти "утопающие".
Нет, как раз размышляю о том как быть, сдаю в аренду коммерческую недвижимость, там сейчас Барбершоп,который на карантине.
Уже с 2008года были разные ситуации с арендаторами. В разные периоды цена и условия оплаты менялись. Но так чтобы карантин, это впервые, думаю для многих это впервые.
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milamila
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Додано: Суб 28 бер, 2020 21:08
milamila написав:
Нет, как раз размышляю о том как быть, сдаю в аренду коммерческую недвижимость, там сейчас Барбершоп,который на карантине.
Уже с 2008года были разные ситуации с арендаторами. В разные периоды цена и условия оплаты менялись. Но так чтобы карантин, это впервые, думаю для многих это впервые.
всего есть 4 варианта.
1. настаивать на 100% по договору, отказывать в любых дисконтах, определить график погашения накопившейся задолженности после окончания форс-мажора.
2. дисконтировать текущие обязательства до уровня платёжеспособности клиента и подписать дополнение/изменение к договору.
3. пункт 2 с дисконтом до уровня расходов на содержание недвиги.
4. найти нового арендатора. но это для отдела фантастики, этаж №2.
зы. мы с партнёрами даём 50% дисконта по коммерческим объектам. хотелки арендаторов значительно больше.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 28 бер, 2020 21:45
Yuri_T написав: milamila написав:
Нет, как раз размышляю о том как быть, сдаю в аренду коммерческую недвижимость, там сейчас Барбершоп,который на карантине.
Уже с 2008года были разные ситуации с арендаторами. В разные периоды цена и условия оплаты менялись. Но так чтобы карантин, это впервые, думаю для многих это впервые.
всего есть 4 варианта.
1. настаивать на 100% по договору, отказывать в любых дисконтах, определить график погашения накопившейся задолженности после окончания форс-мажора.
2. дисконтировать текущие обязательства до уровня платёжеспособности клиента и подписать дополнение/изменение к договору.
3. пункт 2 с дисконтом до уровня расходов на содержание недвиги.
4. найти нового арендатора. но это для отдела фантастики, этаж №2.
зы. мы с партнёрами даём 50% дисконта по коммерческим объектам. хотелки арендаторов значительно больше.
Спасибо, за совет. Я тоже планирую сделать скидку. Они только приступили к работе сделав новый ремонт, после магазина фермерских продуктов, и заказав мебель под себя.
Помещение фасадное, первый этаж с отдельным входом, в прохладном месте, даже в кризисные года всегда пользуется популярностью. Но сейчас ситуация абсолютно нестандартная, т.к.многие заведения просто не могут работать.
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milamila
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Додано: Нед 29 бер, 2020 07:33
ihorkyiv написав: InterForever написав:
Ну что, пошли "первые ласточки"... Мои арендаторы... Честно говоря, не думал, что это случится со мной, и, уж тем более, что это случится так быстро... Вот как популизм властей действует на неокрепшие умы среднестатистических граждан: как только где-то, вдали, замаячило слово "шара", "бесплатно" и т.п. - сразу используем этот "вброс" как повод обсудить с хозяином скидку, "арендные каникулы" или, как минимум, заручится его сочувствием, моральной поддержкой, пониманием ситуации и сопереживанием...
По сути: на вопросы о скидках и каникулах ответил, что обсуждать этот вопрос пока не готов! Сказал, что буду ориентироваться на рынок: если рынок продемонстрирует движение навстречу арендатору, то и я пойду на встречу
...
Загалом ваша позиція правильна. Але пам"ятайте, що під час криз безжалісна рука орендарів міцно тримає нас за горло. Наше завдання - вижити ….. до осені. Для того, ймовірно, є сенс зараз піти на певні поступки, щоб на пів року не залишитися взагалі без доходу.
а що, крім пари хрущів і оренди з них, іншого кешфло і активів не наблюдається?
тоді да, вижити.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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