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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 29 бер, 2020 09:49
ihorkyiv написав:
[b]flyman[/b
Йдеться не про фізичне виживання, а про небезпеку обміління грошового потоку від наявних активів у разі непоступливості орендодавця в умовах падіння ринку. Можливість запровадження гнучкості орендних ставок - ознака фінансової міцності у певному часовому проміжку. А ось про що свідчить у сенсі матеріального статку обкладання цоколя найдешевшими кахлями і меблювання смітниковим непотребом....?? Ну, вважатимемо це витіюватими примхами багатого "плюшкіна"-скнари.
Витрати $11..$14 в місяць. А "економія", чи скажем, альтернативна ціна найму $100..$150
Думаю цього року спробувати закінчити ремонт, тоді цоколь "заграє новими фарбами".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Нед 29 бер, 2020 10:00
milamila
У меня тоже Барбер шоп. Уже не работает. Но странные, не звонят, ничего не просят. Наверное просто платить не Будут. Выгонять тоже не комильфо, сдать некому. Всем работать практически нельзя
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Додано: Нед 29 бер, 2020 10:22
flyman написав: ihorkyiv написав:flyman[/b
Йдеться не про фізичне виживання, а про небезпеку обміління грошового потоку від наявних активів у разі непоступливості орендодавця в умовах падіння ринку. Можливість запровадження гнучкості орендних ставок - ознака фінансової міцності у певному часовому проміжку. А ось про що свідчить у сенсі матеріального статку обкладання цоколя найдешевшими кахлями і меблювання смітниковим непотребом....?? Ну, вважатимемо це витіюватими примхами багатого "плюшкіна"-скнари.
Витрати $11..$14 в місяць. А "економія", чи скажем, альтернативна ціна найму $100..$150
Думаю[b] цього року спробувати закінчити ремонт, тоді цоколь "заграє новими фарбами".
Т-с-с-с... Тихенько. Кажу вам пошепки на вухо (звісно, у антивірусному респіраторі). Пам"ятаєте мудрість? "Хочеш розсмішити Бога , розкажи Йому про свої плани". Не поширюйте власні наміри на форумний загал. Недоброзичливці зурочать. Просто тишком-нишком щомісяця відкладайте по 100 зекономлених на віртуальній оренді доларів на омріяний ремонт.
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ihorkyiv
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