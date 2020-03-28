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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1804180518061807

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:49

  ihorkyiv написав:[b]flyman[/b
Йдеться не про фізичне виживання, а про небезпеку обміління грошового потоку від наявних активів у разі непоступливості орендодавця в умовах падіння ринку. Можливість запровадження гнучкості орендних ставок - ознака фінансової міцності у певному часовому проміжку. А ось про що свідчить у сенсі матеріального статку обкладання цоколя найдешевшими кахлями і меблювання смітниковим непотребом....?? Ну, вважатимемо це витіюватими примхами багатого "плюшкіна"-скнари. :D

Витрати $11..$14 в місяць. А "економія", чи скажем, альтернативна ціна найму $100..$150
Думаю цього року спробувати закінчити ремонт, тоді цоколь "заграє новими фарбами".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:00

milamila

У меня тоже Барбер шоп. Уже не работает. Но странные, не звонят, ничего не просят. Наверное просто платить не Будут. Выгонять тоже не комильфо, сдать некому. Всем работать практически нельзя
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:22

  flyman написав:
  ihorkyiv написав:flyman[/b
Йдеться не про фізичне виживання, а про небезпеку обміління грошового потоку від наявних активів у разі непоступливості орендодавця в умовах падіння ринку. Можливість запровадження гнучкості орендних ставок - ознака фінансової міцності у певному часовому проміжку. А ось про що свідчить у сенсі матеріального статку обкладання цоколя найдешевшими кахлями і меблювання смітниковим непотребом....?? Ну, вважатимемо це витіюватими примхами багатого "плюшкіна"-скнари. :D

Витрати $11..$14 в місяць. А "економія", чи скажем, альтернативна ціна найму $100..$150
Думаю[b] цього року спробувати закінчити ремонт, тоді цоколь "заграє новими фарбами".

Т-с-с-с... Тихенько. Кажу вам пошепки на вухо (звісно, у антивірусному респіраторі). Пам"ятаєте мудрість? "Хочеш розсмішити Бога , розкажи Йому про свої плани". Не поширюйте власні наміри на форумний загал. Недоброзичливці зурочать. Просто тишком-нишком щомісяця відкладайте по 100 зекономлених на віртуальній оренді доларів на омріяний ремонт.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:51

  ihorkyiv написав:
  flyman написав:Витрати $11..$14 в місяць. А "економія", чи скажем, альтернативна ціна найму $100..$150
Думаю цього року спробувати закінчити ремонт, тоді цоколь "заграє новими фарбами".

Т-с-с-с... Тихенько. Кажу вам пошепки на вухо (звісно, у антивірусному респіраторі). Пам"ятаєте мудрість? "Хочеш розсмішити Бога , розкажи Йому про свої плани". Не поширюйте власні наміри на форумний загал. Недоброзичливці зурочать. Просто тишком-нишком щомісяця відкладайте по 100 зекономлених на віртуальній оренді доларів на омріяний ремонт.

ну не зроблю ремонт, і шо, ППЦ плану, ужас-ужас?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:12

  flyman написав:
  ihorkyiv написав:
  flyman написав:Витрати $11..$14 в місяць. А "економія", чи скажем, альтернативна ціна найму $100..$150
Думаю цього року спробувати закінчити ремонт, тоді цоколь "заграє новими фарбами".

Т-с-с-с... Тихенько. Кажу вам пошепки на вухо (звісно, у антивірусному респіраторі). Пам"ятаєте мудрість? "Хочеш розсмішити Бога , розкажи Йому про свої плани". Не поширюйте власні наміри на форумний загал. Недоброзичливці зурочать. Просто тишком-нишком щомісяця відкладайте по 100 зекономлених на віртуальній оренді доларів на омріяний ремонт.

ну не зроблю ремонт, і шо, ППЦ плану, ужас-ужас?

Час невблаганно збігає. Особисте життя не влаштовано. Яка ж гідна кобіта піде господинею у недоремонтований цоколь ?? Зважте на підказки природи: у будь-якого павича хвостове пір"я грає яскравими фарбами. Тому цоколь якнайшвидше має зазнати суттєвих позитивних змін, навіть в умовах лютої кризи.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  InterForever написав:Расходы на жилье, на жилую недвижимость, у арендаторов должны быть что-то сродни защищенным статьям бюджета, то есть выполняться при любых раскладах...

Кстати, так а что там с коммуналкой: таки нам всем в мартовских платежках придут нули? Так отож...
Аренда жилья и для бизнеса разное.Помимо далеко не нулей по коммуналке ничего из продуктов повседневного употребления в цене не упало. Жильё снимают, чтобы находиться у места работы. Нет работы нет надобности в жилье. Нет смысла платить за него не зарабатывая если в другом месте где нет и не было работы можно не платить.
dir
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:00

  ihorkyiv написав:Час невблаганно збігає. Особисте життя не влаштовано. Яка ж гідна кобіта піде господинею у недоремонтований цоколь ?? Зважте на підказки природи: у будь-якого павича хвостове пір"я грає яскравими фарбами. Тому цоколь якнайшвидше має зазнати суттєвих позитивних змін, навіть в умовах лютої кризи.

якщо скажу, що влаштовано,
то почнеш прищі на дупі вишукавати?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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