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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 бер, 2020 16:14
hume написав:
Одна квартира - 30%. Поставили ультиматум, что если нет скидки на карантин съезжают в течении 10 дней. Именно столько до следующей оплаты.
Согласился, тк квартира не сильно ликвидная. Ждем остальных.
ПС
что самое интересное и тч странное, что жилая недвижимость, в отличии от коммерческой, используется на 120% в период карантина
давай оголошення і шукай нових, ці ненадаійні, звалять при першій же нагоді.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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