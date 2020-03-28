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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 бер, 2020 16:14
hume написав:
Одна квартира - 30%. Поставили ультиматум, что если нет скидки на карантин съезжают в течении 10 дней. Именно столько до следующей оплаты.
Согласился, тк квартира не сильно ликвидная. Ждем остальных.
ПС
что самое интересное и тч странное, что жилая недвижимость, в отличии от коммерческой, используется на 120% в период карантина
давай оголошення і шукай нових, ці ненадаійні, звалять при першій же нагоді.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 29 бер, 2020 17:03
flyman написав: hume написав:
Одна квартира - 30%. Поставили ультиматум, что если нет скидки на карантин съезжают в течении 10 дней. Именно столько до следующей оплаты.
Согласился, тк квартира не сильно ликвидная. Ждем остальных.
ПС
что самое интересное и тч странное, что жилая недвижимость, в отличии от коммерческой, используется на 120% в период карантина
давай оголошення і шукай нових, ці ненадаійні, звалять при першій же нагоді.
Верно, в зашей мародёров!
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dir
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Додано: Нед 29 бер, 2020 17:09
hume написав:
Одна квартира - 30%. Поставили ультиматум, что если нет скидки на карантин съезжают в течении 10 дней. Именно столько до следующей оплаты.
Согласился, тк квартира не сильно ликвидная. Ждем остальных.
ПС
что самое интересное и тч странное, что жилая недвижимость, в отличии от коммерческой, используется на 120% в период карантина
Зайдіть зараз до продуктового маркету і поставте ульіматум адміністратору, що якщо вони не будуть вам давати продукти за 30% від їх ціни, то вашої ноги там більше не буде.
Я думаю вони впадуть у відчай.
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Trast
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Додано: Нед 29 бер, 2020 17:42
hume написав:
Одна квартира - 30%. Поставили ультиматум, что если нет скидки на карантин съезжают в течении 10 дней. Именно столько до следующей оплаты.
Согласился, тк квартира не сильно ликвидная. Ждем остальных.
ПС
что самое интересное и тч странное, что жилая недвижимость, в отличии от коммерческой, используется на 120% в период карантина
Станом на сьогодні, коли майбутнє з горизонтом у два-три місяці неможливо розгледіти навіть у телескоп, ви вчинили дуже правильно, тим паче що квартира має низьку ліквідність. Умовно здавали за 10 тисяч, матимете гарантовано, без простою 6600 + сплату комунальних. Раптом у найближчі місяці ситуація з попитом виправиться до попереднього рівня, поставите орендарям власний ультиматум. Адже після їхнього демаршу ви не маєте перед ними ніяких моральних зобов"язань. Якщо ринок оренди "на днях" тотально завалиться, ви хоч на якийсь час виявитеся у виграші перед колегами-лордами, які копняками вигнали "нахабних" прохачів.
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ihorkyiv
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