Додано: Нед 29 бер, 2020 19:10

dir написав: Diman написав: hume написав: Одна квартира - 30%. Поставили ультиматум, что если нет скидки на карантин съезжают в течении 10 дней. Именно столько до следующей оплаты.

Согласился, тк квартира не сильно ликвидная. Ждем остальных. Одна квартира - 30%. Поставили ультиматум, что если нет скидки на карантин съезжают в течении 10 дней. Именно столько до следующей оплаты.Согласился, тк квартира не сильно ликвидная. Ждем остальных. что с залогом? что с залогом?

Если следующая оплата через 10 дней, то даже если залог и был, то арендаторы его практически прожили, что категорически нельзя допускать. Если следующая оплата через 10 дней, то даже если залог и был, то арендаторы его практически прожили, что категорически нельзя допускать.

В смысле прожили??По договору люди платят с 5 по 10ое каждого месяца. Сегодня человек связался и предупредил, что либо -30% на время карантина, либо до 10ого они съезжают. До 10ого у них оплачено, так что практически у них есть две недели на выезд, залог у меня.Так же сообщал, что один арендатор выехал за неделю до карантина. Квартира стояла без просмотра, и даже без звонков. Естественно ценник тот, по которому ее снимали последние два года. Со мной связался представитель первого арендатора с просьбой сдать квартиру. В общем возврат экспата спас от простоя. Правда сошлись на договоре в 3 месяца с - 10% от осенней цены.Такое себе везение, посмотрим как оно дальше.