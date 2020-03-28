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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 бер, 2020 16:14
hume написав:
Одна квартира - 30%. Поставили ультиматум, что если нет скидки на карантин съезжают в течении 10 дней. Именно столько до следующей оплаты.
Согласился, тк квартира не сильно ликвидная. Ждем остальных.
ПС
что самое интересное и тч странное, что жилая недвижимость, в отличии от коммерческой, используется на 120% в период карантина
давай оголошення і шукай нових, ці ненадаійні, звалять при першій же нагоді.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 29 бер, 2020 17:03
flyman написав: hume написав:
Одна квартира - 30%. Поставили ультиматум, что если нет скидки на карантин съезжают в течении 10 дней. Именно столько до следующей оплаты.
Согласился, тк квартира не сильно ликвидная. Ждем остальных.
ПС
что самое интересное и тч странное, что жилая недвижимость, в отличии от коммерческой, используется на 120% в период карантина
давай оголошення і шукай нових, ці ненадаійні, звалять при першій же нагоді.
Верно, в зашей мародёров!
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dir
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Додано: Нед 29 бер, 2020 17:09
hume написав:
Одна квартира - 30%. Поставили ультиматум, что если нет скидки на карантин съезжают в течении 10 дней. Именно столько до следующей оплаты.
Согласился, тк квартира не сильно ликвидная. Ждем остальных.
ПС
что самое интересное и тч странное, что жилая недвижимость, в отличии от коммерческой, используется на 120% в период карантина
Зайдіть зараз до продуктового маркету і поставте ульіматум адміністратору, що якщо вони не будуть вам давати продукти за 30% від їх ціни, то вашої ноги там більше не буде.
Я думаю вони впадуть у відчай.
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Trast
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Додано: Нед 29 бер, 2020 17:42
hume написав:
Одна квартира - 30%. Поставили ультиматум, что если нет скидки на карантин съезжают в течении 10 дней. Именно столько до следующей оплаты.
Согласился, тк квартира не сильно ликвидная. Ждем остальных.
ПС
что самое интересное и тч странное, что жилая недвижимость, в отличии от коммерческой, используется на 120% в период карантина
Станом на сьогодні, коли майбутнє з горизонтом у два-три місяці неможливо розгледіти навіть у телескоп, ви вчинили дуже правильно, тим паче що квартира має низьку ліквідність. Умовно здавали за 10 тисяч, матимете гарантовано, без простою 6600 + сплату комунальних. Раптом у найближчі місяці ситуація з попитом виправиться до попереднього рівня, поставите орендарям власний ультиматум. Адже після їхнього демаршу ви не маєте перед ними ніяких моральних зобов"язань. Якщо ринок оренди "на днях" тотально завалиться, ви хоч на якийсь час виявитеся у виграші перед колегами-лордами, які копняками вигнали "нахабних" прохачів.
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ihorkyiv
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Додано: Нед 29 бер, 2020 19:10
dir написав: Diman написав: hume написав:
Одна квартира - 30%. Поставили ультиматум, что если нет скидки на карантин съезжают в течении 10 дней. Именно столько до следующей оплаты.
Согласился, тк квартира не сильно ликвидная. Ждем остальных.
что с залогом?
Если следующая оплата через 10 дней, то даже если залог и был, то арендаторы его практически прожили, что категорически нельзя допускать.
В смысле прожили??
По договору люди платят с 5 по 10ое каждого месяца. Сегодня человек связался и предупредил, что либо -30% на время карантина, либо до 10ого они съезжают. До 10ого у них оплачено, так что практически у них есть две недели на выезд, залог у меня.
Так же сообщал, что один арендатор выехал за неделю до карантина. Квартира стояла без просмотра, и даже без звонков. Естественно ценник тот, по которому ее снимали последние два года. Со мной связался представитель первого арендатора с просьбой сдать квартиру. В общем возврат экспата спас от простоя. Правда сошлись на договоре в 3 месяца с - 10% от осенней цены.
Такое себе везение, посмотрим как оно дальше.
Востаннє редагувалось hume
в Нед 29 бер, 2020 19:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 19:12
flyman написав: hume написав:
Одна квартира - 30%. Поставили ультиматум, что если нет скидки на карантин съезжают в течении 10 дней. Именно столько до следующей оплаты.
Согласился, тк квартира не сильно ликвидная. Ждем остальных.
ПС
что самое интересное и тч странное, что жилая недвижимость, в отличии от коммерческой, используется на 120% в период карантина
давай оголошення і шукай нових, ці ненадаійні, звалять при першій же нагоді.
объясню так, что квартира лучше, ликвидней и дешевле стояла без просмотров и звонков практически три недели. Съедут эти арендаторы и пойдёт простой, что - 30% покажется сказкой
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Додано: Нед 29 бер, 2020 19:50
На сегодняшний день думаю о самой лучшей стратегии в сложившихся условиях, снимаю достаточно убогое жильё за Х гривен. Подобные варианты поблизости просели до 0.85Х. Если на новом месте отдать риелтору 40%, то получается съезд окупится за 3 месяца. Стоит ли съезжать? Или продавливать лендлорда на бойлер и пластиковые окна?
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