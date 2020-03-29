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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 29 бер, 2020 21:33
Елена8 написав: kianushkolosov написав:
На сегодняшний день думаю о самой лучшей стратегии в сложившихся условиях, снимаю достаточно убогое жильё за Х гривен. Подобные варианты поблизости просели до 0.85Х. Если на новом месте отдать риелтору 40%, то получается съезд окупится за 3 месяца. Стоит ли съезжать? Или продавливать лендлорда на бойлер и пластиковые окна?
Кроме расходов на риелторы ещё придётся заплатить за перевоз вещей и карантин все же надеемся будет короче 3 месяцев - так что просите бойлер, как раз лето на носу и летом любят отключать горячую воду
Я думаю нужно съезжать в новые аппарты
только жесть только хардкор!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 29 бер, 2020 21:38
PUnder написав:milamila
У меня тоже Барбер шоп. Уже не работает. Но странные, не звонят, ничего не просят. Наверное просто платить не Будут. Выгонять тоже не комильфо, сдать некому. Всем работать практически нельзя
барбершоп всё. во 1х проскакивало, что борода/усы/баки очень повышают возможность заразиться. во 2х, я думаю, что этот кризис очень сильно повлияет на сиюминутные веяния моды (а попросту ботву), и всякие бороды, бровы, чубчики с выкрутасами и когти с вызерунками надолго станут неактуальными (мне хотелось бы надеяться, что навсегда)
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Додано: Нед 29 бер, 2020 21:59
kianushkolosov написав:
На сегодня думаю о лучшей стратегии, снимаю достаточно убогое жильё за Х гривен. Подобные поблизости просели до 0.85Х. Если на новом месте отдать риелтору 40%, то съезд окупится за 3 месяца. Стоит съезжать? Или продавливать лендлорда на бойлер и окна?
подождите еще пару недель, и пробуйте продавливать на 0.65X, бойлер на сэкономленные сами поставите недорогой, а если что- сольете воду и перевезете на новое место.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:30
antonivs3 написав: kianushkolosov написав:
На сегодня думаю о лучшей стратегии, снимаю достаточно убогое жильё за Х гривен. Подобные поблизости просели до 0.85Х. Если на новом месте отдать риелтору 40%, то съезд окупится за 3 месяца. Стоит съезжать? Или продавливать лендлорда на бойлер и окна?
подождите еще пару недель, и пробуйте продавливать на 0.65X, бойлер на сэкономленные сами поставите недорогой, а если что- сольете воду и перевезете на новое место.
нащо так довго тягнути, подивитися що прийме ВРУ найближчим часом (можливо і завтра),
якщо проголосує за дефолт, то ППЦ економіці, аренда в у.е. ракетою вниз, курс вверх, інфляція теж.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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