Додано: Нед 29 бер, 2020 22:30

antonivs3 написав: kianushkolosov написав: На сегодня думаю о лучшей стратегии, снимаю достаточно убогое жильё за Х гривен. Подобные поблизости просели до 0.85Х. Если на новом месте отдать риелтору 40%, то съезд окупится за 3 месяца. Стоит съезжать? Или продавливать лендлорда на бойлер и окна? На сегодня думаю о лучшей стратегии, снимаю достаточно убогое жильё за Х гривен. Подобные поблизости просели до 0.85Х. Если на новом месте отдать риелтору 40%, то съезд окупится за 3 месяца. Стоит съезжать? Или продавливать лендлорда на бойлер и окна? подождите еще пару недель, и пробуйте продавливать на 0.65X, бойлер на сэкономленные сами поставите недорогой, а если что- сольете воду и перевезете на новое место. подождите еще пару недель, и пробуйте продавливать на 0.65X, бойлер на сэкономленные сами поставите недорогой, а если что- сольете воду и перевезете на новое место.

нащо так довго тягнути, подивитися що прийме ВРУ найближчим часом (можливо і завтра),

якщо проголосує за дефолт, то ППЦ економіці, аренда в у.е. ракетою вниз, курс вверх, інфляція теж. нащо так довго тягнути, подивитися що прийме ВРУ найближчим часом (можливо і завтра),якщо проголосує за дефолт, то ППЦ економіці, аренда в у.е. ракетою вниз, курс вверх, інфляція теж.

