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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 29 бер, 2020 21:33
Елена8 написав: kianushkolosov написав:
На сегодняшний день думаю о самой лучшей стратегии в сложившихся условиях, снимаю достаточно убогое жильё за Х гривен. Подобные варианты поблизости просели до 0.85Х. Если на новом месте отдать риелтору 40%, то получается съезд окупится за 3 месяца. Стоит ли съезжать? Или продавливать лендлорда на бойлер и пластиковые окна?
Кроме расходов на риелторы ещё придётся заплатить за перевоз вещей и карантин все же надеемся будет короче 3 месяцев - так что просите бойлер, как раз лето на носу и летом любят отключать горячую воду
Я думаю нужно съезжать в новые аппарты
только жесть только хардкор!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 29 бер, 2020 21:38
PUnder написав:milamila
У меня тоже Барбер шоп. Уже не работает. Но странные, не звонят, ничего не просят. Наверное просто платить не Будут. Выгонять тоже не комильфо, сдать некому. Всем работать практически нельзя
барбершоп всё. во 1х проскакивало, что борода/усы/баки очень повышают возможность заразиться. во 2х, я думаю, что этот кризис очень сильно повлияет на сиюминутные веяния моды (а попросту ботву), и всякие бороды, бровы, чубчики с выкрутасами и когти с вызерунками надолго станут неактуальными (мне хотелось бы надеяться, что навсегда)
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Додано: Нед 29 бер, 2020 21:59
kianushkolosov написав:
На сегодня думаю о лучшей стратегии, снимаю достаточно убогое жильё за Х гривен. Подобные поблизости просели до 0.85Х. Если на новом месте отдать риелтору 40%, то съезд окупится за 3 месяца. Стоит съезжать? Или продавливать лендлорда на бойлер и окна?
подождите еще пару недель, и пробуйте продавливать на 0.65X, бойлер на сэкономленные сами поставите недорогой, а если что- сольете воду и перевезете на новое место.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 22:30
antonivs3 написав: kianushkolosov написав:
На сегодня думаю о лучшей стратегии, снимаю достаточно убогое жильё за Х гривен. Подобные поблизости просели до 0.85Х. Если на новом месте отдать риелтору 40%, то съезд окупится за 3 месяца. Стоит съезжать? Или продавливать лендлорда на бойлер и окна?
подождите еще пару недель, и пробуйте продавливать на 0.65X, бойлер на сэкономленные сами поставите недорогой, а если что- сольете воду и перевезете на новое место.
нащо так довго тягнути, подивитися що прийме ВРУ найближчим часом (можливо і завтра),
якщо проголосує за дефолт, то ППЦ економіці, аренда в у.е. ракетою вниз, курс вверх, інфляція теж.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 23:04
antonivs3 написав: PUnder написав:milamila
У меня тоже Барбер шоп. Уже не работает. Но странные, не звонят, ничего не просят. Наверное просто платить не Будут. Выгонять тоже не комильфо, сдать некому. Всем работать практически нельзя
барбершоп всё. во 1х проскакивало, что борода/усы/баки очень повышают возможность заразиться. во 2х, я думаю, что этот кризис очень сильно повлияет на сиюминутные веяния моды (а попросту ботву), и всякие бороды, бровы, чубчики с выкрутасами и когти с вызерунками надолго станут неактуальными (мне хотелось бы надеяться, что навсегда)
Чем они вам мешают то?
Барбершоп это просто более комфортная парикмахерская, где угощают. Клиентов с бородой не так и много. Бородачи были всегда, и до появления барбеошопов.
Вообще, приятные заведения. Надеюсь, большинство кризис переживет
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Додано: Нед 29 бер, 2020 23:18
flyman написав: unicdima написав:
В общем вывод очевиден, лендлордов надо щемить.
Ага, а потім по закінченню карантина:
- ну чьо борза ботва, +30% до цінника, або давай побачення
І умніки влітають на:
- ріелтора
- переїзд
- завдаток.
А таких на ринку виявиться куча, і тут або бери що перше попалося, а не те що тобі зручне по локації і підходить по метражу/плануванні/ціні.
Профіт!
Зробили разом!
Але буде все навпаки, криза нікуди не дінеться і лендлорди будуть самі давати оголошення лише б хтось заїхав у їхні убиті гадюшники.
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unicdima
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Додано: Нед 29 бер, 2020 23:22
unicdima написав:
Але буде все навпаки, криза нікуди не дінеться і лендлорди будуть самі давати оголошення лише б хтось заїхав у їхні убиті гадюшники.
Да перестаньте вы чмырить лендлордов - они уже и так поняли, что все хреново и былых цен и жизни не будет, + активы обесценятся.
мы все в 1 лодке, а у нее пробоина не маленькая и офицерский состав вместе с капитаном не оч в компасе разбираются...
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik, Карем.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые. trololo - просто неадекватный. Frant - шароварное тупое
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Додано: Нед 29 бер, 2020 23:35
jj1981ua написав: unicdima написав:
Але буде все навпаки, криза нікуди не дінеться і лендлорди будуть самі давати оголошення лише б хтось заїхав у їхні убиті гадюшники.
Да перестаньте вы чмырить лендлордов - они уже и так поняли, что все хреново и былых цен и жизни не будет, + активы обесценятся.
мы все в 1 лодке, а у нее пробоина не маленькая и офицерский состав вместе с капитаном не оч в компасе разбираются...
капітан виступив з обращєнієм к піплам, що всім скоро прийде полярне пухнасте звірятко, а офіцери їм же набрані його не слухають.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 23:36
antonivs3 написав: PUnder написав:milamila
У меня тоже Барбер шоп. Уже не работает. Но странные, не звонят, ничего не просят. Наверное просто платить не Будут. Выгонять тоже не комильфо, сдать некому. Всем работать практически нельзя
барбершоп всё. во 1х проскакивало, что борода/усы/баки очень повышают возможность заразиться. во 2х, я думаю, что этот кризис очень сильно повлияет на сиюминутные веяния моды (а попросту ботву), и всякие бороды, бровы, чубчики с выкрутасами и когти с вызерунками надолго станут неактуальными (мне хотелось бы надеяться, что навсегда)
Там не только бороды. По факту это мужская парикмахерская. Я в них сына стригу, сам к сожалению уже практически лысый, жена может за 5 минут мне чубчик профилировать и красава
.
Сегодня утром увидел как в салон красоты с черного хода девочки заходили, их хозяйка пускала. Вот она подпольщина безстрашная и безсмертная
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Додано: Пон 30 бер, 2020 00:01
У нас в местной группе истерично ищут парикмаxеров и маникюрщиц, принимающих на дому. Хотя нафиг те разрисованные ногти нужны в условиях карантина (да и не в условиях карантина) я хз. Барышни наши привыкли, что 90% того, что они видят в зеркале - это работа индустрии красоты, и через пару месяцев их могут попросту не узнать
Все отпадет, отрастет, отклеится, сдуется и т.д. Боюсь, некоторых мужчин ждет большое разочарование)))
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