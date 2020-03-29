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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 бер, 2020 00:08
Natt написав:
У нас в местной группе истерично ищут парикмаxеров и маникюрщиц, принимающих на дому. Хотя нафиг те разрисованные ногти нужны в условиях карантина (да и не в условиях карантина) я хз. Барышни наши привыкли, что 90% того, что они видят в зеркале - это работа индустрии красоты, и через пару месяцев их могут попросту не узнать
Все отпадет, отрастет, отклеится, сдуется и т.д.
И кому они нужны такие будут?
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Додано: Пон 30 бер, 2020 00:23
unicdima написав: flyman написав: unicdima написав:
В общем вывод очевиден, лендлордов надо щемить.
Ага, а потім по закінченню карантина:
- ну чьо борза ботва, +30% до цінника, або давай побачення
І умніки влітають на:
- ріелтора
- переїзд
- завдаток.
А таких на ринку виявиться куча, і тут або бери що перше попалося, а не те що тобі зручне по локації і підходить по метражу/плануванні/ціні.
Профіт!
Зробили разом!
Але буде все навпаки, криза нікуди не дінеться і лендлорди будуть самі давати оголошення лише б хтось заїхав у їхні убиті гадюшники
.
А хіба ось уже три десятиліття поспіль застосовується якийсь інший алгоритм надання житла в оренду ?? Я викладаю на друкованому або електронному ресурсі оголошення з пропозицією, а череда охочих ходить до мене на кастинг і намагаються здобути мою лояльність хрусткими купюрами, щоб оселитися у моїх убитих гадюшниках. І так - в усі періоди: як кризові, так і масні. Різниця лише у тому, якщо лендлорд їсть булку з маслом та червоною ікрою, то орендар - хліб з маслом, якщо лендлорд вимушено вживає хліб з маслом, то орендар - суху хлібну скоринку з водою. Коли дощової осені будете утеплювати на зиму свою коробку з-під холодильника на смітнику біля ашанів-метро-епіцентрів, знайдіть хвилинку і не забудьте поцікавитися на цьому форумі становищем лендлордів. Обміняємося результатами подолання кризи, яка нікуди не поділася.
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