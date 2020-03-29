Аккуратно так, чтобы себе при этом ничего не прищемить.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 бер, 2020 00:20
Додано: Пон 30 бер, 2020 00:23
А хіба ось уже три десятиліття поспіль застосовується якийсь інший алгоритм надання житла в оренду ?? Я викладаю на друкованому або електронному ресурсі оголошення з пропозицією, а череда охочих ходить до мене на кастинг і намагаються здобути мою лояльність хрусткими купюрами, щоб оселитися у моїх убитих гадючниках. І так - в усі періоди: як кризові, так і масні. Різниця лише у тому, якщо лендлорд їсть булку з маслом та червоною ікрою, то орендар - хліб з маслом, якщо лендлорд вимушено вживає хліб з маслом, то орендар - суху хлібну скоринку з водою. Коли дощової осені будете утеплювати на зиму свою коробку з-під холодильника на смітнику біля ашанів-метро-епіцентрів, знайдіть хвилинку і не забудьте поцікавитися на цьому форумі становищем лендлордів. Обміняємося результатами подолання кризи, яка нікуди не поділася.
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Пон 30 бер, 2020 00:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 бер, 2020 00:27
"Борзая ботва"-класс!, слышу впервые.При этом этот влёт не просто влёт, а одномоментный влёт на ровном месте с сомнительной выгодой.Ведь всегда выгоднее распределять хоть и несколько большие расходы но на определённое время, чем потратить в целом чуть меньше, но одномоментно.
Додано: Пон 30 бер, 2020 00:37
Ведь всегда выгоднее распределять хоть и несколько большие расходы но на определённое время, чем потратить в целом чуть меньше, но одномоментно.[/quote]
Для меня,например,выгоднее потерять одномоментно меньше.....Ведь нас ещё в школе учили про сумму перемены мест слагаемых...
Додано: Пон 30 бер, 2020 00:45
unicdima А до этого кто давал объявления? Папа Римский? Нет, конечно. Всегда сами.
Додано: Пон 30 бер, 2020 00:59
Додано: Пон 30 бер, 2020 01:40
Для меня,например,выгоднее потерять одномоментно меньше.....Ведь нас ещё в школе учили про сумму перемены мест слагаемых...[/quote]
Только тогда, когда вы можете мобилизовать всю сумму здесь и сразу. Но при ползучей девальвации и гривневым ценам за аренду, при постепенной и чуть большей сумме оплаты всё более дешевеющей гривной важно учитывать темп девальвации.
Востаннє редагувалось dir в Пон 30 бер, 2020 01:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 бер, 2020 01:49
Когда вы подаёте объявление, как хозяин,сами,без комиссии, у вас преимущество перед объявлением риэлтора. Т.е. к вам предпочтут обратиться и прямые арендаторы и риэлторы для своих клиентов, поскольку этим риэлторам не нужно будет делиться комиссией с другими риэлторами, представляющими хозяина недвижимости. Всё происходит и динамичнее и финансово выгоднее.
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