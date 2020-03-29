RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1807180818091810

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 00:20

  unicdima написав:В общем вывод очевиден, лендлордов надо щемить. :)

Аккуратно так, чтобы себе при этом ничего не прищемить. :wink:
dir
 
Повідомлень: 269
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 00:23

  unicdima написав:
  flyman написав:
  unicdima написав:В общем вывод очевиден, лендлордов надо щемить. :)

Ага, а потім по закінченню карантина:
- ну чьо борза ботва, +30% до цінника, або давай побачення

І умніки влітають на:
- ріелтора
- переїзд
- завдаток.

А таких на ринку виявиться куча, і тут або бери що перше попалося, а не те що тобі зручне по локації і підходить по метражу/плануванні/ціні.

Профіт!
Зробили разом!

Але буде все навпаки, криза нікуди не дінеться і лендлорди будуть самі давати оголошення лише б хтось заїхав у їхні убиті гадюшники.

А хіба ось уже три десятиліття поспіль застосовується якийсь інший алгоритм надання житла в оренду ?? Я викладаю на друкованому або електронному ресурсі оголошення з пропозицією, а череда охочих ходить до мене на кастинг і намагаються здобути мою лояльність хрусткими купюрами, щоб оселитися у моїх убитих гадючниках. І так - в усі періоди: як кризові, так і масні. Різниця лише у тому, якщо лендлорд їсть булку з маслом та червоною ікрою, то орендар - хліб з маслом, якщо лендлорд вимушено вживає хліб з маслом, то орендар - суху хлібну скоринку з водою. Коли дощової осені будете утеплювати на зиму свою коробку з-під холодильника на смітнику біля ашанів-метро-епіцентрів, знайдіть хвилинку і не забудьте поцікавитися на цьому форумі становищем лендлордів. Обміняємося результатами подолання кризи, яка нікуди не поділася.
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Пон 30 бер, 2020 00:36, всього редагувалось 1 раз.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 604
З нами з: 01.05.17
Подякував: 100 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 00:27

  flyman написав:
  unicdima написав:В общем вывод очевиден, лендлордов надо щемить. :)

Ага, а потім по закінченню карантина:
- ну чьо борза ботва, +30% до цінника, або давай побачення

І умніки влітають на:
- ріелтора
- переїзд
- завдаток.

А таких на ринку виявиться куча, і тут або бери що перше попалося, а не те що тобі зручне по локації і підходить по метражу/плануванні/ціні.

Профіт!
Зробили разом!
"Борзая ботва"-класс!, слышу впервые.При этом этот влёт не просто влёт, а одномоментный влёт на ровном месте с сомнительной выгодой.Ведь всегда выгоднее распределять хоть и несколько большие расходы но на определённое время, чем потратить в целом чуть меньше, но одномоментно.
dir
 
Повідомлень: 269
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 00:37

Ведь всегда выгоднее распределять хоть и несколько большие расходы но на определённое время, чем потратить в целом чуть меньше, но одномоментно.[/quote]


Для меня,например,выгоднее потерять одномоментно меньше.....Ведь нас ещё в школе учили про сумму перемены мест слагаемых...
1973cc11
 
Повідомлень: 6
З нами з: 13.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 00:45

unicdima А до этого кто давал объявления? Папа Римский? Нет, конечно. Всегда сами.
dir
 
Повідомлень: 269
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 00:59

  dir написав:unicdima А до этого кто давал объявления? Папа Римский? Нет, конечно. Всегда сами.

так тут вот человек завел разговор за риэлтора, субординация не позволяла напрямую лордам с арендаторами общаться, теперь опустятся с небес )))
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 131
З нами з: 10.06.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 01:40

  1973cc11 написав:Ведь всегда выгоднее распределять хоть и несколько большие расходы но на определённое время, чем потратить в целом чуть меньше, но одномоментно.



Для меня,например,выгоднее потерять одномоментно меньше.....Ведь нас ещё в школе учили про сумму перемены мест слагаемых...[/quote]

Только тогда, когда вы можете мобилизовать всю сумму здесь и сразу. Но при ползучей девальвации и гривневым ценам за аренду, при постепенной и чуть большей сумме оплаты всё более дешевеющей гривной важно учитывать темп девальвации.
Востаннє редагувалось dir в Пон 30 бер, 2020 01:57, всього редагувалось 1 раз.
dir
 
Повідомлень: 269
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 01:49

  unicdima написав:
  dir написав:unicdima А до этого кто давал объявления? Папа Римский? Нет, конечно. Всегда сами.

так тут вот человек завел разговор за риэлтора, субординация не позволяла напрямую лордам с арендаторами общаться, теперь опустятся с небес )))

Когда вы подаёте объявление, как хозяин,сами,без комиссии, у вас преимущество перед объявлением риэлтора. Т.е. к вам предпочтут обратиться и прямые арендаторы и риэлторы для своих клиентов, поскольку этим риэлторам не нужно будет делиться комиссией с другими риэлторами, представляющими хозяина недвижимости. Всё происходит и динамичнее и финансово выгоднее.
dir
 
Повідомлень: 269
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1807180818091810
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Andreiii, dir і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 3332, 3333, 3334
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
33337 3905865
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 бер, 2020 23:22
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195806
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 4509
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.