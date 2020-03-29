Аккуратно так, чтобы себе при этом ничего не прищемить.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 бер, 2020 00:20
Додано: Пон 30 бер, 2020 00:23
А хіба ось уже три десятиліття поспіль застосовується якийсь інший алгоритм надання житла в оренду ?? Я викладаю на друкованому або електронному ресурсі оголошення з пропозицією, а череда охочих ходить до мене на кастинг і намагаються здобути мою лояльність хрусткими купюрами, щоб оселитися у моїх убитих гадючниках. І так - в усі періоди: як кризові, так і масні. Різниця лише у тому, якщо лендлорд їсть булку з маслом та червоною ікрою, то орендар - хліб з маслом, якщо лендлорд вимушено вживає хліб з маслом, то орендар - суху хлібну скоринку з водою. Коли дощової осені будете утеплювати на зиму свою коробку з-під холодильника на смітнику біля ашанів-метро-епіцентрів, знайдіть хвилинку і не забудьте поцікавитися на цьому форумі становищем лендлордів. Обміняємося результатами подолання кризи, яка нікуди не поділася.
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Пон 30 бер, 2020 00:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 бер, 2020 00:27
"Борзая ботва"-класс!, слышу впервые.При этом этот влёт не просто влёт, а одномоментный влёт на ровном месте с сомнительной выгодой.Ведь всегда выгоднее распределять хоть и несколько большие расходы но на определённое время, чем потратить в целом чуть меньше, но одномоментно.
Додано: Пон 30 бер, 2020 00:37
Ведь всегда выгоднее распределять хоть и несколько большие расходы но на определённое время, чем потратить в целом чуть меньше, но одномоментно.[/quote]
Для меня,например,выгоднее потерять одномоментно меньше.....Ведь нас ещё в школе учили про сумму перемены мест слагаемых...
Додано: Пон 30 бер, 2020 00:45
unicdima А до этого кто давал объявления? Папа Римский? Нет, конечно. Всегда сами.
Додано: Пон 30 бер, 2020 00:59
Додано: Пон 30 бер, 2020 01:40
Для меня,например,выгоднее потерять одномоментно меньше.....Ведь нас ещё в школе учили про сумму перемены мест слагаемых...[/quote]
Только тогда, когда вы можете мобилизовать всю сумму здесь и сразу. Но при ползучей девальвации и гривневым ценам за аренду, при постепенной и чуть большей сумме оплаты всё более дешевеющей гривной важно учитывать темп девальвации.Может статься, что одномоментно меньше окажется , как минимум, не выиграшнее постепенной несколько большей оплаты.
Востаннє редагувалось dir в Пон 30 бер, 2020 02:00, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 30 бер, 2020 01:49
Когда вы подаёте объявление, как хозяин,сами,без комиссии, у вас преимущество перед объявлением риэлтора. Т.е. к вам предпочтут обратиться и прямые арендаторы и риэлторы для своих клиентов, поскольку этим риэлторам не нужно будет делиться комиссией с другими риэлторами, представляющими хозяина недвижимости. Всё происходит и динамичнее и финансово выгоднее.
Додано: Пон 30 бер, 2020 07:48
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Тут на ветке кроме арендаторов и лендлордов грамотные экономисты есть? Если сегодня/завтра рада за землю и банки не проголосует (а она не проголосует), когда ближайшая выплата по внешним обязательствам? Дефолт будет, это факт, меня дата интересует...
Как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца... Зато наступит определенность и новая точка отсчета... И сразу ясность появится, до каких уровней упадет гривна, сколько в долларах на момент окажется аренда.
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