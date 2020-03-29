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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1808180918101811

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 10:12

dir я даже свое с некорорых пор предпочитаю сдавать с риэлтором- через бывших коллег. хороший индикатор хитрого шага резьбы в заднем разрезе и опосредованно- платежеспособности. а раньше, будучи маклером, торопился свое/семейное/управляемое сдать побыстрее, считал простой каждый день и сдавал "без комиссии от хозяина")
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:53

  antonivs3 написав:dir я даже свое с некорорых пор предпочитаю сдавать с риэлтором- через бывших коллег. хороший индикатор хитрого шага резьбы в заднем разрезе и опосредованно- платежеспособности. а раньше, будучи маклером, торопился свое/семейное/управляемое сдать побыстрее, считал простой каждый день и сдавал "без комиссии от хозяина")

Так и так с риэлтором получается.По не объяснимым причинам чаще всего арендатор приходит с риэлтором(примерно в 70% случаев). Лень фильтры включить на луне или олх, чтобы без риэлтора, или побаиваются подвоха. Много раз было смешно, когда такие "риэлторы" удалялись сразу после получения своей комиссии даже, не посмотрев ни паспорт хозяина ни документов на квартиру. На вопрос арендаторам, зачем они нанимают таких "риэлторов", виновато пожимают плечами.
dir
 
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  #<1 ... 1808180918101811
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