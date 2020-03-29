RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1808180918101811

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 10:12

dir я даже свое с некорорых пор предпочитаю сдавать с риэлтором- через бывших коллег. хороший индикатор хитрого шага резьбы в заднем разрезе и опосредованно- платежеспособности. а раньше, будучи маклером, торопился свое/семейное/управляемое сдать побыстрее, считал простой каждый день и сдавал "без комиссии от хозяина")
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1737
З нами з: 07.08.17
Подякував: 834 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:53

  antonivs3 написав:dir я даже свое с некорорых пор предпочитаю сдавать с риэлтором- через бывших коллег. хороший индикатор хитрого шага резьбы в заднем разрезе и опосредованно- платежеспособности. а раньше, будучи маклером, торопился свое/семейное/управляемое сдать побыстрее, считал простой каждый день и сдавал "без комиссии от хозяина")

Так и так с риэлтором получается.По не объяснимым причинам чаще всего арендатор приходит с риэлтором(примерно в 70% случаев). Лень фильтры включить на луне или олх, чтобы без риэлтора, или побаиваются подвоха. Много раз было смешно, когда такие "риэлторы" удалялись сразу после получения своей комиссии даже, не посмотрев ни паспорт хозяина ни документов на квартиру. На вопрос арендаторам, зачем они нанимают таких "риэлторов", виновато пожимают плечами.
dir
 
Повідомлень: 272
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Повторю тут в виду высокой важности информации.


https://ukranews.com/news/693233-plata- ... -vzymatsya

Беру свои слова обратно, у власти ЗЕбилы.
В законе немного не так сформулировано, но пушка среди арендаторов пошла, у них появился повод. Казус белли.


Верховная Рада, которая провалила голосование за бюджет 2020, освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров 11 марта, до завершения карантина.
За принятие соответствующего законопроекта №3275 в целом проголосовали 312 депутатов при необходимых 226, в целом - 312 депутатов, передают Українськi Новини.

Согласно ему, освобождение от платы осуществляется в соответствии с частью 6 (наниматель освобождается от платы за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые он не отвечает) статьи 762 (плата за пользование имуществом)
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2082
З нами з: 06.03.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:38

  Natt написав:У нас в местной группе истерично ищут парикмаxеров и маникюрщиц, принимающих на дому. Хотя нафиг те разрисованные ногти нужны в условиях карантина (да и не в условиях карантина) я хз. Барышни наши привыкли, что 90% того, что они видят в зеркале - это работа индустрии красоты, и через пару месяцев их могут попросту не узнать :roll: Все отпадет, отрастет, отклеится, сдуется и т.д. Боюсь, некоторых мужчин ждет большое разочарование)))

да и неплохо было бы, я вам скажу. как-то странно для меня выглядят сорокапятилетки с деньгами, которые при неярком освещении выглядят лучше умытых 25летних девчат с чистыми волосами и без грима)
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1737
З нами з: 07.08.17
Подякував: 834 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1808180918101811
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 3342, 3343, 3344
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
33439 3916057
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2020 16:35
sequence
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
464 195815
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 20:35
nadaPups
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 11:12
10 4513
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 22:49
foxluck

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83845)
30.03.2020 16:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.