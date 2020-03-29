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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 бер, 2020 10:12
dir я даже свое с некорорых пор предпочитаю сдавать с риэлтором- через бывших коллег. хороший индикатор хитрого шага резьбы в заднем разрезе и опосредованно- платежеспособности. а раньше, будучи маклером, торопился свое/семейное/управляемое сдать побыстрее, считал простой каждый день и сдавал "без комиссии от хозяина")
Скоро(R)
Додано: Пон 30 бер, 2020 11:53
Так и так с риэлтором получается.По не объяснимым причинам чаще всего арендатор приходит с риэлтором(примерно в 70% случаев). Лень фильтры включить на луне или олх, чтобы без риэлтора, или побаиваются подвоха. Много раз было смешно, когда такие "риэлторы" удалялись сразу после получения своей комиссии даже, не посмотрев ни паспорт хозяина ни документов на квартиру. На вопрос арендаторам, зачем они нанимают таких "риэлторов", виновато пожимают плечами.
Додано: Пон 30 бер, 2020 16:28
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Повторю тут в виду высокой важности информации.
Беру свои слова обратно, у власти ЗЕбилы.
В законе немного не так сформулировано, но пушка среди арендаторов пошла, у них появился повод. Казус белли.
Верховная Рада, которая провалила голосование за бюджет 2020, освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров 11 марта, до завершения карантина.
За принятие соответствующего законопроекта №3275 в целом проголосовали 312 депутатов при необходимых 226, в целом - 312 депутатов, передают Українськi Новини.
Согласно ему, освобождение от платы осуществляется в соответствии с частью 6 (наниматель освобождается от платы за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые он не отвечает) статьи 762 (плата за пользование имуществом)
Додано: Пон 30 бер, 2020 16:38
да и неплохо было бы, я вам скажу. как-то странно для меня выглядят сорокапятилетки с деньгами, которые при неярком освещении выглядят лучше умытых 25летних девчат с чистыми волосами и без грима)
Скоро(R)
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