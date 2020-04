Додано: Чет 02 кві, 2020 14:31

Практика распределения убытков в случае форса-мажора известна со времен Родосского морского закона, а это более 2000 лет назад. Это нормальная практика распределения хозяйственного риска. Арендатор несет все остальные риски - оплату труда (простоя), порчи товара или утраты его стоимости, охрану, коммуналку.Практика распределения убытков в случае форса-мажора известна со времен Родосского морского закона, а это более 2000 лет назад.

Таким образом, государство, умышленно создав невозможность ведения некоторых видов бизнеса, должно предоставить и соответствующие компенсации. Но оно переложило проблему на контрагентов по хоз договорам (в данном случае, арендодателей). термин "форс-мажор" в его стандартном понимании здесь неприменим. Война, землетрясение, эпидемия и т.п. действуют на всех, кто находится на определённой территории.В рассматриваемом случае имеем ограничительные меры государства, которые носят не универсальный, а ВЫБОРОЧНЫЙ характер. Ещё раз: причиной проблем у тех же фитнес-клубов является не болезнь как таковая, а действия государства.Таким образом, государство, умышленно создав невозможность ведения некоторых видов бизнеса, должно предоставить и соответствующие компенсации. Но оно переложило проблему на контрагентов по хоз договорам (в данном случае, арендодателей).

виходить, що в нас держава, це і є форс-мажор виходить, що в нас держава, це і є форс-мажор

