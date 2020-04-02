Додано: П'ят 03 кві, 2020 02:09

vovan_prm написав: greenozon написав: ✅Орендарі звільняються від сплати за оренду на час карантину, якщо у цей час не можуть користуватися винайманним приміщенням. ✅Орендарі звільняються від сплати за оренду на час карантину, якщо у цей час не можуть користуватися винайманним приміщенням.

Просто задумайтесь о второй стороне рынка.

Этим самым обязали собственников площадей безоплатно передавать свою собственность другим людям.

Просто так. В связи с необходимостью. По политической воле.



И о каком курсе валют можно рассуждать в стране победившего социал-кретинизма?

25? 30? 100? или 24? 16? 8?

Если можно свободно распоряжаться чужой собственностью, то почему нельзя назначить курс гривни к доллару 1к1? Или любой другой?

И вы хотите при таких раскладах изжить офшорные юрисдикции? Серьёзно? Просто задумайтесь о второй стороне рынка.Этим самым обязали собственников площадей безоплатно передавать свою собственность другим людям.Просто так. В связи с необходимостью. По политической воле.И о каком курсе валют можно рассуждать в стране победившего социал-кретинизма?25? 30? 100? или 24? 16? 8?Если можно свободно распоряжаться чужой собственностью, то почему нельзя назначить курс гривни к доллару 1к1? Или любой другой?И вы хотите при таких раскладах изжить офшорные юрисдикции? Серьёзно?

1. Я как-бы сам в лодке арендодателей, но в случае введения чрезвычайного положения, вводятся ограничения на конституционные права граждан. Оно, правда, еще не введено.2. Если я правильно понимаю, то речь не идет о жилой недвижимости и недвижимости, находящейся в приватной собственности. Могу ошибаться.3. Речи о передаче своей собственности не идет. Возможно речь идет о наложении ограничений на распоряжение.4. Да, я согласен, это неоправданное действие кроме случая, когда у человека реально нет дохода, сбережений и места куда он может переехать. Получить же в условиях эпидемии 100500 бездомных и безработных - это катастрофа. Поэтому,если человек остался без дохода, сбережений, но если у человека есть куда переехать (но кто-же в этом признается?) - то гоу. Если реально деться некуда - надо что-то решать.