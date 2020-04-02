Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Волк написав:vovan_prm Это нормальная практика распределения хозяйственного риска. Арендатор несет все остальные риски - оплату труда (простоя), порчи товара или утраты его стоимости, охрану, коммуналку. Практика распределения убытков в случае форса-мажора известна со времен Родосского морского закона, а это более 2000 лет назад.
термин "форс-мажор" в его стандартном понимании здесь неприменим. Война, землетрясение, эпидемия и т.п. действуют на всех, кто находится на определённой территории. В рассматриваемом случае имеем ограничительные меры государства, которые носят не универсальный, а ВЫБОРОЧНЫЙ характер. Ещё раз: причиной проблем у тех же фитнес-клубов является не болезнь как таковая, а действия государства. Таким образом, государство, умышленно создав невозможность ведения некоторых видов бизнеса, должно предоставить и соответствующие компенсации. Но оно переложило проблему на контрагентов по хоз договорам (в данном случае, арендодателей).
Волк написав:vovan_prm Это нормальная практика распределения хозяйственного риска. Арендатор несет все остальные риски - оплату труда (простоя), порчи товара или утраты его стоимости, охрану, коммуналку. Практика распределения убытков в случае форса-мажора известна со времен Родосского морского закона, а это более 2000 лет назад.
термин "форс-мажор" в его стандартном понимании здесь неприменим. Война, землетрясение, эпидемия и т.п. действуют на всех, кто находится на определённой территории. В рассматриваемом случае имеем ограничительные меры государства, которые носят не универсальный, а ВЫБОРОЧНЫЙ характер. Ещё раз: причиной проблем у тех же фитнес-клубов является не болезнь как таковая, а действия государства. Таким образом, государство, умышленно создав невозможность ведения некоторых видов бизнеса, должно предоставить и соответствующие компенсации. Но оно переложило проблему на контрагентов по хоз договорам (в данном случае, арендодателей).
виходить, що в нас держава, це і є форс-мажор
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
greenozon написав:✅Орендарі звільняються від сплати за оренду на час карантину, якщо у цей час не можуть користуватися винайманним приміщенням.
Просто задумайтесь о второй стороне рынка. Этим самым обязали собственников площадей безоплатно передавать свою собственность другим людям. Просто так. В связи с необходимостью. По политической воле.
И о каком курсе валют можно рассуждать в стране победившего социал-кретинизма? 25? 30? 100? или 24? 16? 8? Если можно свободно распоряжаться чужой собственностью, то почему нельзя назначить курс гривни к доллару 1к1? Или любой другой? И вы хотите при таких раскладах изжить офшорные юрисдикции? Серьёзно?
1. Я как-бы сам в лодке арендодателей, но в случае введения чрезвычайного положения, вводятся ограничения на конституционные права граждан. Оно, правда, еще не введено. 2. Если я правильно понимаю, то речь не идет о жилой недвижимости и недвижимости, находящейся в приватной собственности. Могу ошибаться. 3. Речи о передаче своей собственности не идет. Возможно речь идет о наложении ограничений на распоряжение. 4. Да, я согласен, это неоправданное действие кроме случая, когда у человека реально нет дохода, сбережений и места куда он может переехать. Получить же в условиях эпидемии 100500 бездомных и безработных - это катастрофа. Поэтому,если человек остался без дохода, сбережений, но если у человека есть куда переехать (но кто-же в этом признается?) - то гоу. Если реально деться некуда - надо что-то решать.
vovan_prm написав:Форс-мажором, кстати, принято называть обстоятельства непреодолимой силы, к коим некорректно причислять некомпетентные действия руководства страны. Просто именно они стали источником форс-мажора. Так захотели 75%.
И каким будет курс доллара в таких условиях трудно себе представить. А на момент Приват 27,45/27,85
Карантин введен для предотвращения распространения заболевания, которое уносит тысячи жизней по всему миру. От которого пока (надеюсь что только пока) нет ни лечения ни вакцинации. Причем, хочу отметить особо, пусть не без огрех, но карантин введен практически своевременно. Чего не скажешь ни о Италии ни о Испании ни о США. Если-бы еще народ соображал головой и сидел дома вместо того, чтобы лазить где попало, то толку от этого было-бы намного больше. Деньги можно будет заработать. Все можно поправить. Главное, чтобы выжило как можно больше.
vovan_prm написав:С какого перепуга собственник должен оставлять права аренды за арендаторами, которые не платят ренту? В то время когда есть те кто готов её платить?
С какого перепуга арендаторов не пускают к рабочим местам, ровно с такого перепуга и арендодатель обязан оставить право аренды. Перепуги абсолютно одинаковые.
Руководствуясь этой логикой, завтра можно запретить взимать ренту за аренду квартир. Ибо арендаторов не выпускают из дома.
Посмотрите на ситуацию глазами собственника. Скажешь ли сам: -Ну ладно. Живите в моей квартире бесплатно. Раз уж карантин.
П.С. Я не арендодатель если что
Я арендодатель. Если человеку некуда ехать ( на самом деле, а не по хитропопости) - ни к родителям ни на малую родину, нет дохода и нет сбережений - это вопрос обсуждения, а не принятия однозначного решения. Ситуация совсем нестандартная. Это и в самом деле форс-мажор. По всему миру форс-мажор. У меня ситуация - арендатор по одному объекту уехал на малую родину до введения карантина оставшись без работы, по другому объекту айтишники работают на удаленке при этому они киевляне и у родителей жилье есть (просто могут себе позволить не жить с родителями). Понятное дело, что ни в первом ни во втором случае речи о бесплатном проживании идти не может.