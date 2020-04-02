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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1814181518161817

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 12:57

  freeze написав:
  vovan_prm написав:С какого перепуга собственник должен оставлять права аренды за арендаторами, которые не платят ренту? В то время когда есть те кто готов её платить?


С какого перепуга арендаторов не пускают к рабочим местам, ровно с такого перепуга и арендодатель обязан оставить право аренды. Перепуги абсолютно одинаковые.

один арендодатель сдал объект под фарм или продуктовый склад. И получает аренду как положено.
Другой сдал под фитнес-клуб. И не получает.
Ну, так случайно сложилось, исторически.

Таким образом, государство создаёт арендодателям первого типа преимущества перед вторыми, при том, что заслуги арендодателя в том, что определённый бизнес не охвачен карантином - никакой.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 13:08

  Волк написав:vovan_prm
Это нормальная практика распределения хозяйственного риска. Арендатор несет все остальные риски - оплату труда (простоя), порчи товара или утраты его стоимости, охрану, коммуналку.
Практика распределения убытков в случае форса-мажора известна со времен Родосского морского закона, а это более 2000 лет назад.

термин "форс-мажор" в его стандартном понимании здесь неприменим. Война, землетрясение, эпидемия и т.п. действуют на всех, кто находится на определённой территории.
В рассматриваемом случае имеем ограничительные меры государства, которые носят не универсальный, а ВЫБОРОЧНЫЙ характер. Ещё раз: причиной проблем у тех же фитнес-клубов является не болезнь как таковая, а действия государства.
Таким образом, государство, умышленно создав невозможность ведения некоторых видов бизнеса, должно предоставить и соответствующие компенсации. Но оно переложило проблему на контрагентов по хоз договорам (в данном случае, арендодателей).
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 14:31

  juristkostya написав:
  Волк написав:vovan_prm
Это нормальная практика распределения хозяйственного риска. Арендатор несет все остальные риски - оплату труда (простоя), порчи товара или утраты его стоимости, охрану, коммуналку.
Практика распределения убытков в случае форса-мажора известна со времен Родосского морского закона, а это более 2000 лет назад.

термин "форс-мажор" в его стандартном понимании здесь неприменим. Война, землетрясение, эпидемия и т.п. действуют на всех, кто находится на определённой территории.
В рассматриваемом случае имеем ограничительные меры государства, которые носят не универсальный, а ВЫБОРОЧНЫЙ характер. Ещё раз: причиной проблем у тех же фитнес-клубов является не болезнь как таковая, а действия государства.
Таким образом, государство, умышленно создав невозможность ведения некоторых видов бизнеса, должно предоставить и соответствующие компенсации. Но оно переложило проблему на контрагентов по хоз договорам (в данном случае, арендодателей).

виходить, що в нас держава, це і є форс-мажор
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:22

У контексті нещодавніх дебатів на цій гілці. "Медиків виселяють з орендованого житла через коронавірус" https://hmarochos.kiev.ua/2020/04/02/na ... ronavirus/
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 02:09

  vovan_prm написав:
  greenozon написав:✅Орендарі звільняються від сплати за оренду на час карантину, якщо у цей час не можуть користуватися винайманним приміщенням.

Просто задумайтесь о второй стороне рынка.
Этим самым обязали собственников площадей безоплатно передавать свою собственность другим людям.
Просто так. В связи с необходимостью. По политической воле.

И о каком курсе валют можно рассуждать в стране победившего социал-кретинизма?
25? 30? 100? или 24? 16? 8?
Если можно свободно распоряжаться чужой собственностью, то почему нельзя назначить курс гривни к доллару 1к1? Или любой другой?
И вы хотите при таких раскладах изжить офшорные юрисдикции? Серьёзно?


1. Я как-бы сам в лодке арендодателей, но в случае введения чрезвычайного положения, вводятся ограничения на конституционные права граждан. Оно, правда, еще не введено.
2. Если я правильно понимаю, то речь не идет о жилой недвижимости и недвижимости, находящейся в приватной собственности. Могу ошибаться.
3. Речи о передаче своей собственности не идет. Возможно речь идет о наложении ограничений на распоряжение.
4. Да, я согласен, это неоправданное действие кроме случая, когда у человека реально нет дохода, сбережений и места куда он может переехать. Получить же в условиях эпидемии 100500 бездомных и безработных - это катастрофа. Поэтому,если человек остался без дохода, сбережений, но если у человека есть куда переехать (но кто-же в этом признается?) - то гоу. Если реально деться некуда - надо что-то решать.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 02:17

  vovan_prm написав:Форс-мажором, кстати, принято называть обстоятельства непреодолимой силы, к коим некорректно причислять некомпетентные действия руководства страны.
Просто именно они стали источником форс-мажора.
Так захотели 75%.

И каким будет курс доллара в таких условиях трудно себе представить.
А на момент Приват 27,45/27,85


Карантин введен для предотвращения распространения заболевания, которое уносит тысячи жизней по всему миру. От которого пока (надеюсь что только пока) нет ни лечения ни вакцинации.
Причем, хочу отметить особо, пусть не без огрех, но карантин введен практически своевременно. Чего не скажешь ни о Италии ни о Испании ни о США. Если-бы еще народ соображал головой и сидел дома вместо того, чтобы лазить где попало, то толку от этого было-бы намного больше.
Деньги можно будет заработать. Все можно поправить. Главное, чтобы выжило как можно больше.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 02:25

  vovan_prm написав:
  freeze написав:
  vovan_prm написав:С какого перепуга собственник должен оставлять права аренды за арендаторами, которые не платят ренту? В то время когда есть те кто готов её платить?


С какого перепуга арендаторов не пускают к рабочим местам, ровно с такого перепуга и арендодатель обязан оставить право аренды. Перепуги абсолютно одинаковые.

Руководствуясь этой логикой, завтра можно запретить взимать ренту за аренду квартир.
Ибо арендаторов не выпускают из дома.

Посмотрите на ситуацию глазами собственника.
Скажешь ли сам:
-Ну ладно. Живите в моей квартире бесплатно. Раз уж карантин.

П.С. Я не арендодатель если что


Я арендодатель.
Если человеку некуда ехать ( на самом деле, а не по хитропопости) - ни к родителям ни на малую родину, нет дохода и нет сбережений - это вопрос обсуждения, а не принятия однозначного решения.
Ситуация совсем нестандартная. Это и в самом деле форс-мажор. По всему миру форс-мажор.
У меня ситуация - арендатор по одному объекту уехал на малую родину до введения карантина оставшись без работы, по другому объекту айтишники работают на удаленке при этому они киевляне и у родителей жилье есть (просто могут себе позволить не жить с родителями). Понятное дело, что ни в первом ни во втором случае речи о бесплатном проживании идти не может.
rjkz
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