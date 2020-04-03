hxbbgaf написав:rjkz написав:4. Да, я согласен, это неоправданное действие кроме случая, когда у человека реально нет дохода, сбережений и места куда он может переехать. Получить же в условиях эпидемии 100500 бездомных и безработных - это катастрофа. Поэтому,если человек остался без дохода, сбережений, но если у человека есть куда переехать (но кто-же в этом признается?) - то гоу. Если реально деться некуда - надо что-то решать.
Та да, тогда государство может взять на себя право за него заплатить. Но обязать кого-то это сделать... Тогда это уже конец Конституции, законам и частной собственности в стране.
Еще раз. Чрезвычайное положение - это законный конец Конституции. Равное военному положению.
Не только в Украине.
В НЙ закрыты ВСЕ стройки, кроме имеющих государственное значение в данный момент. Нарушение - 10 куе штрафа в день. Закрыт ВЕСЬ нон-эссеншал бизнес. Для мелкого бизнеса штраф 1,5 куе в день. Это тоже нарушение Конституции США было-бы.Но введено Чрезвычайное положение. И оно такое и есть.