RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1815181618171818

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 05:37

  hxbbgaf написав:
  rjkz написав:4. Да, я согласен, это неоправданное действие кроме случая, когда у человека реально нет дохода, сбережений и места куда он может переехать. Получить же в условиях эпидемии 100500 бездомных и безработных - это катастрофа. Поэтому,если человек остался без дохода, сбережений, но если у человека есть куда переехать (но кто-же в этом признается?) - то гоу. Если реально деться некуда - надо что-то решать.

Та да, тогда государство может взять на себя право за него заплатить. Но обязать кого-то это сделать... Тогда это уже конец Конституции, законам и частной собственности в стране.


Еще раз. Чрезвычайное положение - это законный конец Конституции. Равное военному положению.
Не только в Украине.
В НЙ закрыты ВСЕ стройки, кроме имеющих государственное значение в данный момент. Нарушение - 10 куе штрафа в день. Закрыт ВЕСЬ нон-эссеншал бизнес. Для мелкого бизнеса штраф 1,5 куе в день. Это тоже нарушение Конституции США было-бы.Но введено Чрезвычайное положение. И оно такое и есть.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10571
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4562 раз.
Подякували: 2389 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1815181618171818
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 3406, 3407, 3408
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
34072 3999690
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 кві, 2020 02:16
jj1981ua
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
464 195900
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 20:35
nadaPups
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 11:12
10 4521
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 22:49
foxluck

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84119)
04.04.2020 07:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.