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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1815181618171818

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 05:37

  hxbbgaf написав:
  rjkz написав:4. Да, я согласен, это неоправданное действие кроме случая, когда у человека реально нет дохода, сбережений и места куда он может переехать. Получить же в условиях эпидемии 100500 бездомных и безработных - это катастрофа. Поэтому,если человек остался без дохода, сбережений, но если у человека есть куда переехать (но кто-же в этом признается?) - то гоу. Если реально деться некуда - надо что-то решать.

Та да, тогда государство может взять на себя право за него заплатить. Но обязать кого-то это сделать... Тогда это уже конец Конституции, законам и частной собственности в стране.


Еще раз. Чрезвычайное положение - это законный конец Конституции. Равное военному положению.
Не только в Украине.
В НЙ закрыты ВСЕ стройки, кроме имеющих государственное значение в данный момент. Нарушение - 10 куе штрафа в день. Закрыт ВЕСЬ нон-эссеншал бизнес. Для мелкого бизнеса штраф 1,5 куе в день. Это тоже нарушение Конституции США было-бы.Но введено Чрезвычайное положение. И оно такое и есть.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 13:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Арендатор со своей малой родины просит скидку. Говорит, что это абсолютно нормально, так как уехал по делам 2 месяца назад, а приехать не смог. Арендодатель согласился на 20% скидки.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 14:12

  hume написав:Арендатор со своей малой родины просит скидку. Говорит, что это абсолютно нормально, так как уехал по делам 2 месяца назад, а приехать не смог. Арендодатель согласился на 20% скидки.


20%? повезло (арендодателю)
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 15:12

  adeges написав:
  hume написав:Арендатор со своей малой родины просит скидку. Говорит, что это абсолютно нормально, так как уехал по делам 2 месяца назад, а приехать не смог. Арендодатель согласился на 20% скидки.


20%? повезло (арендодателю)

Повезло орендодавцю: знос квартири нульовий, а денюжка капає.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:02

  hume написав:Арендатор со своей малой родины просит скидку. Говорит, что это абсолютно нормально, так как уехал по делам 2 месяца назад, а приехать не смог. Арендодатель согласился на 20% скидки.

коммуналь оплачивает?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:44

  Прохожий написав:
  hume написав:Арендатор со своей малой родины просит скидку. Говорит, что это абсолютно нормально, так как уехал по делам 2 месяца назад, а приехать не смог. Арендодатель согласился на 20% скидки.

коммуналь оплачивает?

Да, коммуналь остаётся за ним.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:09

  rjkz написав:Еще раз. Чрезвычайное положение - это законный конец Конституции. Равное военному положению.
Не только в Украине.
В НЙ закрыты ВСЕ стройки, кроме имеющих государственное значение в данный момент. Нарушение - 10 куе штрафа в день. Закрыт ВЕСЬ нон-эссеншал бизнес. Для мелкого бизнеса штраф 1,5 куе в день. Это тоже нарушение Конституции США было-бы.Но введено Чрезвычайное положение. И оно такое и есть.

И что там кого-то обязали за кого-то платить и при этом даже не обещают покрыть с бюджета? К тому же, у нас не введено ЧП.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 20:44

Хлопи та дівчата хто в темі. Питання дуже просте.

Наявність в найближчому майбутньому будматеріалів на приведення квартири після будівельників в стан жлоб-ремонту?

Які позиції, на вашу думку, 100% зникнуть при логістичній блокаді 6-12 місяців і не дозволять завершити ремонт?
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 20:57

  hume написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:Арендатор со своей малой родины просит скидку. Говорит, что это абсолютно нормально, так как уехал по делам 2 месяца назад, а приехать не смог. Арендодатель согласился на 20% скидки.

коммуналь оплачивает?

Да, коммуналь остаётся за ним.

ИМХО вполне приемлемый вариант по текущей ситуации
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 03:07

  hxbbgaf написав:
  rjkz написав:Еще раз. Чрезвычайное положение - это законный конец Конституции. Равное военному положению.
Не только в Украине.
В НЙ закрыты ВСЕ стройки, кроме имеющих государственное значение в данный момент. Нарушение - 10 куе штрафа в день. Закрыт ВЕСЬ нон-эссеншал бизнес. Для мелкого бизнеса штраф 1,5 куе в день. Это тоже нарушение Конституции США было-бы.Но введено Чрезвычайное положение. И оно такое и есть.

И что там кого-то обязали за кого-то платить и при этом даже не обещают покрыть с бюджета? К тому же, у нас не введено ЧП.


Трамп раздаст по 1200 баксов каждому легальному резиденту, подавшему инком такс за 2018 и/или 2019 год. + по 500 долларов на каждого ребенка.
Те, кто остался без работы или был отправлен в неоплачиваемый отпуск из-за карантина, подались на анэмплоймент и получают свою зарплату с коэффициентом 0,7.
Хуже всех нелегалам - просто под зад ногой и нигде и ничего. Единственное что - по НЙ открыто более 400 точек раздачи бесплатной еды, где любой житель НЙ может получить какую-то еду.
Также оказались в странном положении некоторые эссеншл воркерс, кого не сократили и не отправили в неоплачиваемый отпуск, но сократили в 2 раза количество часов. То есть, они например работают неделю через неделю, в результате получают пол месячной зарплаты. А те, кто дома сидит и не работает, но подался, получает 0,7 зарплаты. При этом, с этих 0,7 налоги не снимаются, а с с полной недельной снимаются. Так что в результате получат еще меньше.
Теоретически, эти инъекции денег особо ничего не решают, для США, а тем более НЙ, это очень небольшие деньги. Возможно, по окончании карантина, будут какие-то программы стимулирования экономики. Но об этом рано говорить. Пока число выявленных случаев понедельно выглядит так, это я даю, чтобы было понимание, что происходит при несвоевременных действиях властей:
NYC на 3 апреля 57,159 подтвержденных случая, далее данные с шагом на неделю раньше
-26,697
-5,683
-450
-43
Просто оцените динамику.Месяц назад 43, а сейчас 57,159!!!!
Не хотим такого в Киеве? Сидим дома! Носим маски, одноразовые перчатки если крайняя необходимость выйти, моем руки и соблюдаем социальную дистанцию.
Это не насморк и даже не грипп.
rjkz
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