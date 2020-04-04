Додано: Нед 05 кві, 2020 03:07

hxbbgaf написав: rjkz написав: Еще раз. Чрезвычайное положение - это законный конец Конституции. Равное военному положению.

Не только в Украине.

В НЙ закрыты ВСЕ стройки, кроме имеющих государственное значение в данный момент. Нарушение - 10 куе штрафа в день. Закрыт ВЕСЬ нон-эссеншал бизнес. Для мелкого бизнеса штраф 1,5 куе в день. Это тоже нарушение Конституции США было-бы.Но введено Чрезвычайное положение. И оно такое и есть. Еще раз. Чрезвычайное положение - это законный конец Конституции. Равное военному положению.Не только в Украине.В НЙ закрыты ВСЕ стройки, кроме имеющих государственное значение в данный момент. Нарушение - 10 куе штрафа в день. Закрыт ВЕСЬ нон-эссеншал бизнес. Для мелкого бизнеса штраф 1,5 куе в день. Это тоже нарушение Конституции США было-бы.Но введено Чрезвычайное положение. И оно такое и есть.

И что там кого-то обязали за кого-то платить и при этом даже не обещают покрыть с бюджета? К тому же, у нас не введено ЧП. И что там кого-то обязали за кого-то платить и при этом даже не обещают покрыть с бюджета? К тому же, у нас не введено ЧП.

Трамп раздаст по 1200 баксов каждому легальному резиденту, подавшему инком такс за 2018 и/или 2019 год. + по 500 долларов на каждого ребенка.Те, кто остался без работы или был отправлен в неоплачиваемый отпуск из-за карантина, подались на анэмплоймент и получают свою зарплату с коэффициентом 0,7.Хуже всех нелегалам - просто под зад ногой и нигде и ничего. Единственное что - по НЙ открыто более 400 точек раздачи бесплатной еды, где любой житель НЙ может получить какую-то еду.Также оказались в странном положении некоторые эссеншл воркерс, кого не сократили и не отправили в неоплачиваемый отпуск, но сократили в 2 раза количество часов. То есть, они например работают неделю через неделю, в результате получают пол месячной зарплаты. А те, кто дома сидит и не работает, но подался, получает 0,7 зарплаты. При этом, с этих 0,7 налоги не снимаются, а с с полной недельной снимаются. Так что в результате получат еще меньше.Теоретически, эти инъекции денег особо ничего не решают, для США, а тем более НЙ, это очень небольшие деньги. Возможно, по окончании карантина, будут какие-то программы стимулирования экономики. Но об этом рано говорить. Пока число выявленных случаев понедельно выглядит так, это я даю, чтобы было понимание, что происходит при несвоевременных действиях властей:NYC на 3 апреля 57,159 подтвержденных случая, далее данные с шагом на неделю раньше-26,697-5,683-450-43Просто оцените динамику.Месяц назад 43, а сейчас 57,159!!!!Не хотим такого в Киеве? Сидим дома! Носим маски, одноразовые перчатки если крайняя необходимость выйти, моем руки и соблюдаем социальную дистанцию.Это не насморк и даже не грипп.