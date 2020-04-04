Поправка: Трамп раздаст по 1200 баксов не каждому легальному резиденту, а тільки подавшему инком такс із річним доходом менше 75,000 за 2018 и/или 2019 год. + по 500 долларов на каждого ребенка.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 05:21
Поправка: Трамп раздаст по 1200 баксов не каждому легальному резиденту, а тільки подавшему инком такс із річним доходом менше 75,000 за 2018 и/или 2019 год. + по 500 долларов на каждого ребенка.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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