Додано: Нед 05 кві, 2020 09:53

jj1981ua написав: rjkz написав: Просто оцените динамику.Месяц назад 43, а сейчас 57,159!!!!

Не хотим такого в Киеве? Сидим дома! Носим маски, одноразовые перчатки если крайняя необходимость выйти, моем руки и соблюдаем социальную дистанцию.

Это не насморк и даже не грипп. Просто оцените динамику.Месяц назад 43, а сейчас 57,159!!!!Не хотим такого в Киеве? Сидим дома! Носим маски, одноразовые перчатки если крайняя необходимость выйти, моем руки и соблюдаем социальную дистанцию.Это не насморк и даже не грипп.

у вас, как и у всей нашей власти, короновирус ударил в мозг.

видимо поэтому теперь все будут ходить не по паркам и дышать свежим воздухом (видимо это вредно), а в хз сколько раз юзаных масках даже на улице.

+ рожают запрет про личный транспорт - короновирус и через машины передается. у вас, как и у всей нашей власти, короновирус ударил в мозг.видимо поэтому теперь все будут ходить не по паркам и дышать свежим воздухом (видимо это вредно), а в хз сколько раз юзаных масках даже на улице.+ рожают запрет про личный транспорт - короновирус и через машины передается.

а ще банки не будуть видавати готівку, так як вірус через них передається теж



п.с.

в мене банк не прийняв 200 грн. які 30 хв. тому отримав в іншому, бо там

"в ультрафілолеті видно що було оброблено якоюсь рідиною"



думаю, з доларами буде ще прискіпливіше а ще банки не будуть видавати готівку, так як вірус через них передається тежп.с.в мене банк не прийняв 200 грн. які 30 хв. тому отримав в іншому, бо там"в ультрафілолеті видно що було оброблено якоюсь рідиною"думаю, з доларами буде ще прискіпливіше

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/