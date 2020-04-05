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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1817181818191820>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 81
Виросли більш як на 50%
21%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
12%
10
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 05:21

  rjkz написав:Трамп раздаст по 1200 баксов каждому легальному резиденту, подавшему инком такс за 2018 и/или 2019 год. + по 500 долларов на каждого ребенка.

Поправка: Трамп раздаст по 1200 баксов не каждому легальному резиденту, а тільки подавшему инком такс із річним доходом менше 75,000 за 2018 и/или 2019 год. + по 500 долларов на каждого ребенка.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:18

ПЦ конечно: https://twitter.com/ThingsWork/status/1 ... 36512?s=19
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:39

  airmax78 написав:ПЦ конечно: https://twitter.com/ThingsWork/status/1 ... 36512?s=19


Это да. Ошарашен. Будет все очень плохо.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вести с полей аренды:
1. Арендатор попросил скидку в 40%. Запрос удовлетворен.
2. Арендатор съезжает под предлогом расширения( стесняется просить скидку).
3. Арендатор съезжает без предлога, скидку не просил.
Квартиры центр. Сегмент выше среднего.
chizh
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:19

поточна ситуація

У мене ситуація наступна:
1)Одні з'їхали( навіть 50% знижки на період карантину не допомогли)-Солом*янка, сьогодні здав, дисконт -20% від попередньої ціни. простой-2 дні
2)Соф.Борщагівка-2 нових квартири проплата вчасно без запитань про знижку.
3)Ще одні на Солом*янці попросили знижку за рахунок завдатку, погоджено
miner
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Мой сюжет,
Первая: Киев, Владимирская 76-б, центр, было 14 тыс., квартирант попросил 50 проц. скидку, ссылаясь, на карантин и что на работе все очень плохо, я не согласился, но сошлись на 10 тыс на время карантина, дальше будем посмотреть...
Вторая: бульвар Леси Украинки 8, центр, было 14 тыс, квартиранты съехали ничего не сказав, выставил за 13 тыс. стоит уже 2 недели, звонят, но все очень грустно...
может кто что подкорректирует в плане Леси, спс.
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:42

  тарасов написав:Мой сюжет,
Первая: Киев, Владимирская 76-б, центр, было 14 тыс., квартирант попросил 50 проц. скидку, ссылаясь, на карантин и что на работе все очень плохо, я не согласился, но сошлись на 10 тыс на время карантина, дальше будем посмотреть...
Вторая: бульвар Леси Украинки 8, центр, было 14 тыс, квартиранты съехали ничего не сказав, выставил за 13 тыс. стоит уже 2 недели, звонят, но все очень грустно...
может кто что подкорректирует в плане Леси, спс.

на Владимирской это бабушатник который тут обсуждался? )

какая кв. на Леси?
уровень ремонта?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:48

Прохожий
сталинка двушка с лифтом и 3 м потолки, такой же как и на Владимирской, типа "евро"
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:59

  тарасов написав:Прохожий
сталинка двушка с лифтом и 3 м потолки, такой же как и на Владимирской, типа "евро"

эта?
http://domik.ua/nedvizhimost/kiev-sdam- ... 99335.html

Я так понимаю амортизация ремонта особо не волнует)
можно пойти на 11т макс на 4 мес
ИМХО у вас диссонанс локации с уровнем ремонта посему непонятна ЦА)

кстати портрет своих арендаторов не подскажите?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:04

Прохожий
нет это не та...
вот она
https://address.ua/kiev/arenda-kvartir- ... -52420776/
тарасов
 
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