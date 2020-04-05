Поправка: Трамп раздаст по 1200 баксов не каждому легальному резиденту, а тільки подавшему инком такс із річним доходом менше 75,000 за 2018 и/или 2019 год. + по 500 долларов на каждого ребенка.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 05:21
Поправка: Трамп раздаст по 1200 баксов не каждому легальному резиденту, а тільки подавшему инком такс із річним доходом менше 75,000 за 2018 и/или 2019 год. + по 500 долларов на каждого ребенка.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Нед 05 кві, 2020 10:18
Додано: Нед 05 кві, 2020 10:39
Это да. Ошарашен. Будет все очень плохо.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:51
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вести с полей аренды:
1. Арендатор попросил скидку в 40%. Запрос удовлетворен.
2. Арендатор съезжает под предлогом расширения( стесняется просить скидку).
3. Арендатор съезжает без предлога, скидку не просил.
Квартиры центр. Сегмент выше среднего.
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:19
поточна ситуація
У мене ситуація наступна:
1)Одні з'їхали( навіть 50% знижки на період карантину не допомогли)-Солом*янка, сьогодні здав, дисконт -20% від попередньої ціни. простой-2 дні
2)Соф.Борщагівка-2 нових квартири проплата вчасно без запитань про знижку.
3)Ще одні на Солом*янці попросили знижку за рахунок завдатку, погоджено
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:28
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Мой сюжет,
Первая: Киев, Владимирская 76-б, центр, было 14 тыс., квартирант попросил 50 проц. скидку, ссылаясь, на карантин и что на работе все очень плохо, я не согласился, но сошлись на 10 тыс на время карантина, дальше будем посмотреть...
Вторая: бульвар Леси Украинки 8, центр, было 14 тыс, квартиранты съехали ничего не сказав, выставил за 13 тыс. стоит уже 2 недели, звонят, но все очень грустно...
может кто что подкорректирует в плане Леси, спс.
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:42
на Владимирской это бабушатник который тут обсуждался? )
какая кв. на Леси?
уровень ремонта?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:48
Прохожий
сталинка двушка с лифтом и 3 м потолки, такой же как и на Владимирской, типа "евро"
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:59
эта?
Я так понимаю амортизация ремонта особо не волнует)
можно пойти на 11т макс на 4 мес
ИМХО у вас диссонанс локации с уровнем ремонта посему непонятна ЦА)
кстати портрет своих арендаторов не подскажите?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 06 кві, 2020 21:04
Прохожий
нет это не та...
вот она
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