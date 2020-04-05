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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 кві, 2020 21:04
miner написав:
У мене ситуація наступна:
1)Одні з'їхали( навіть 50% знижки на період карантину не допомогли)-Солом*янка, сьогодні здав, дисконт -20% від попередньої ціни. простой-2 дні
2)Соф.Борщагівка-2 нових квартири проплата вчасно без запитань про знижку.
3)Ще одні на Солом*янці попросили знижку за рахунок завдатку,
погоджено
Это как, залог пошёл в счёт оплаты за апрель?
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Vadim V
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Додано: Пон 06 кві, 2020 21:17
Vadim V написав: miner написав:
У мене ситуація наступна:
1)Одні з'їхали( навіть 50% знижки на період карантину не допомогли)-Солом*янка, сьогодні здав, дисконт -20% від попередньої ціни. простой-2 дні
2)Соф.Борщагівка-2 нових квартири проплата вчасно без запитань про знижку.
3)Ще одні на Солом*янці попросили знижку за рахунок завдатку,
погоджено
Это как, залог пошёл в счёт оплаты за апрель?
Категорически недопустимо. Путь в никуда.
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dir
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Додано: Пон 06 кві, 2020 21:18
вы не опасаетесь озвучивать случайным людям свою персональную информацию?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 06 кві, 2020 21:19
Yuri_T
Да тут вроде все свои, в одной упряжке, не?
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тарасов
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