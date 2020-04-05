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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1817181818191820

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 81
Виросли більш як на 50%
21%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
12%
10
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:04

  miner написав:У мене ситуація наступна:
1)Одні з'їхали( навіть 50% знижки на період карантину не допомогли)-Солом*янка, сьогодні здав, дисконт -20% від попередньої ціни. простой-2 дні
2)Соф.Борщагівка-2 нових квартири проплата вчасно без запитань про знижку.
3)Ще одні на Солом*янці попросили знижку за рахунок завдатку, погоджено

Это как, залог пошёл в счёт оплаты за апрель?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:17

  Vadim V написав:
  miner написав:У мене ситуація наступна:
1)Одні з'їхали( навіть 50% знижки на період карантину не допомогли)-Солом*янка, сьогодні здав, дисконт -20% від попередньої ціни. простой-2 дні
2)Соф.Борщагівка-2 нових квартири проплата вчасно без запитань про знижку.
3)Ще одні на Солом*янці попросили знижку за рахунок завдатку, погоджено

Это как, залог пошёл в счёт оплаты за апрель?

Категорически недопустимо. Путь в никуда.
dir
 
Повідомлень: 301
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:18

  тарасов написав:Прохожий
нет это не та...
вот она
https://address.ua/kiev/arenda-kvartir- ... -52420776/

вы не опасаетесь озвучивать случайным людям свою персональную информацию?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:19

Yuri_T
Да тут вроде все свои, в одной упряжке, не?
тарасов
 
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  #<1 ... 1817181818191820
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