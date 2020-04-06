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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 кві, 2020 21:04
miner написав:
У мене ситуація наступна:
1)Одні з'їхали( навіть 50% знижки на період карантину не допомогли)-Солом*янка, сьогодні здав, дисконт -20% від попередньої ціни. простой-2 дні
2)Соф.Борщагівка-2 нових квартири проплата вчасно без запитань про знижку.
3)Ще одні на Солом*янці попросили знижку за рахунок завдатку,
погоджено
Это как, залог пошёл в счёт оплаты за апрель?
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Vadim V
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Додано: Пон 06 кві, 2020 21:17
Vadim V написав: miner написав:
У мене ситуація наступна:
1)Одні з'їхали( навіть 50% знижки на період карантину не допомогли)-Солом*янка, сьогодні здав, дисконт -20% від попередньої ціни. простой-2 дні
2)Соф.Борщагівка-2 нових квартири проплата вчасно без запитань про знижку.
3)Ще одні на Солом*янці попросили знижку за рахунок завдатку,
погоджено
Это как, залог пошёл в счёт оплаты за апрель?
Категорически недопустимо. Путь в никуда.
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dir
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Додано: Пон 06 кві, 2020 21:18
вы не опасаетесь озвучивать случайным людям свою персональную информацию?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 06 кві, 2020 21:19
Yuri_T
Да тут вроде все свои, в одной упряжке, не?
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тарасов
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Додано: Пон 06 кві, 2020 21:22
Yuri_T написав:
вы не опасаетесь озвучивать случайным людям свою персональную информацию?
А в чем персональная информация? Его номер телефона и так в обьявлении. Ну будешь ты знать что хозяин квартиры пишет на форуме. Что это даст?
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
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PrimusInterPares
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Додано: Пон 06 кві, 2020 21:30
PrimusInterPares
немного не привычно тут видеть такой подход.
впрочем, у каждого свой риск менеджмент
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 06 кві, 2020 21:38
все даже хуже...
идите на 9-10т на 4 мес а там видно будет
но мне все таки непонятна ЦА та такую квартиру(ремонт) в такой локации...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий
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Додано: Пон 06 кві, 2020 22:08
Прохожий написав:
все даже хуже...
идите на 9-10т на 4 мес а там видно будет
но мне все таки непонятна ЦА та такую квартиру(ремонт) в такой локации...
Тоже склоняюсь к 10 тыс. до осени. А там будет видно.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Пон 06 кві, 2020 22:18
Хомякоид написав: Прохожий написав:
все даже хуже...
идите на 9-10т на 4 мес а там видно будет
но мне все таки непонятна ЦА та такую квартиру(ремонт) в такой локации...
Тоже склоняюсь к 10 тыс. до осени. А там будет видно.
У меня такое всегда было, когда сдавал в это время. А тут ещё "настроения".
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dir
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Додано: Вів 07 кві, 2020 04:28
NetSerpent написав: rjkz написав:
Трамп раздаст по 1200 баксов каждому легальному резиденту, подавшему инком такс за 2018 и/или 2019 год. + по 500 долларов на каждого ребенка.
Поправка: Трамп раздаст по 1200 баксов не
каждому легальному резиденту, а тільки
подавшему инком такс із річним доходом менше 75,000
за 2018 и/или 2019 год. + по 500 долларов на каждого ребенка.
Да, Вы правы, забыл.
Тогда поправка на поправку.
с 75 куе сумма выплат уменьшается. ничего не получат те, у кого годовой доход выше 99 куе.
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rjkz
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