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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1818181918201821

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 81
Виросли більш як на 50%
21%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
12%
10
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 08:16

Vadim V Сума завдатку 12000, оренда квартири 12000грн.
Замість знижки запропонував варіант 30% на період карантину зменшити тіло завдатку і перенести в рахунок оренди.(знижку і так і так довелось би давати )
Оплата за квітень вийшла 8400 від орендарів(12т-30%). На травень , якщо нічого в країні не зміниться , також зможемо з цими орендарями застосувати подібну схему.
Тіло завдатку зменшилось до 8400 зобов*язковим поверненням до попередніх значень протягом 2-3х місяців.
miner
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 08:18

dir лише 30% перекрилось завдатком, 70% було оплачено орендарями
miner
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:01

Некоторые привыкли так гадить в интернетах, что очень удивляются как можно оставить какой-то контакт. По некоторым учеткам доходит до реальной паранойи, почему-то я не удивлен.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:11

  Vadim V написав:
  miner написав:У мене ситуація наступна:
1)Одні з'їхали( навіть 50% знижки на період карантину не допомогли)-Солом*янка, сьогодні здав, дисконт -20% від попередньої ціни. простой-2 дні
2)Соф.Борщагівка-2 нових квартири проплата вчасно без запитань про знижку.
3)Ще одні на Солом*янці попросили знижку за рахунок завдатку, погоджено

Это как, залог пошёл в счёт оплаты за апрель?

В данной ситуации это приемлимо,лучше,чем дисконт давать
Andreiii
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:44

  Andreiii написав:
  Vadim V написав:
  miner написав:У мене ситуація наступна:
1)Одні з'їхали( навіть 50% знижки на період карантину не допомогли)-Солом*янка, сьогодні здав, дисконт -20% від попередньої ціни. простой-2 дні
2)Соф.Борщагівка-2 нових квартири проплата вчасно без запитань про знижку.
3)Ще одні на Солом*янці попросили знижку за рахунок завдатку, погоджено

Это как, залог пошёл в счёт оплаты за апрель?

В данной ситуации это приемлимо,лучше,чем дисконт давать

Дисконт до окончания карантина лучше.Залог неприкасаем.
dir
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Дисконт 30% на время карантина. Договорились пока так.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:09

  antey1969 написав:Дисконт 30% на время карантина. Договорились пока так.

это вы с лендлордом договорились?
не сложно озвучить уровень объекта и портрет арендатора?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:21

  Прохожий написав:
  antey1969 написав:Дисконт 30% на время карантина. Договорились пока так.

это вы с лендлордом договорились?
не сложно озвучить уровень объекта и портрет арендатора?

Последний раз жил в арендованном в начале 90-х. Дальше - только в своем
antey1969
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  #<1 ... 1818181918201821
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