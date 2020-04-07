|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 кві, 2020 08:16
Vadim V Сума завдатку 12000, оренда квартири 12000грн.
Замість знижки запропонував варіант 30% на період карантину зменшити тіло завдатку і перенести в рахунок оренди.(знижку і так і так довелось би давати )
Оплата за квітень вийшла 8400 від орендарів(12т-30%). На травень , якщо нічого в країні не зміниться , також зможемо з цими орендарями застосувати подібну схему.
Тіло завдатку зменшилось до 8400 зобов*язковим поверненням до попередніх значень протягом 2-3х місяців.
-
miner
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 06.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 08:18
dir лише 30% перекрилось завдатком, 70% було оплачено орендарями
-
miner
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 06.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:01
Некоторые привыкли так гадить в интернетах, что очень удивляются как можно оставить какой-то контакт. По некоторым учеткам доходит до реальной паранойи, почему-то я не удивлен.
-
Бывалый
-
-
- Повідомлень: 1495
- З нами з: 10.09.11
- Подякував: 451 раз.
- Подякували: 435 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 23:11
Vadim V написав: miner написав:
У мене ситуація наступна:
1)Одні з'їхали( навіть 50% знижки на період карантину не допомогли)-Солом*янка, сьогодні здав, дисконт -20% від попередньої ціни. простой-2 дні
2)Соф.Борщагівка-2 нових квартири проплата вчасно без запитань про знижку.
3)Ще одні на Солом*янці попросили знижку за рахунок завдатку,
погоджено
Это как, залог пошёл в счёт оплаты за апрель?
В данной ситуации это приемлимо,лучше,чем дисконт давать
-
Andreiii
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 05.02.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 09:44
Andreiii написав: Vadim V написав: miner написав:
У мене ситуація наступна:
1)Одні з'їхали( навіть 50% знижки на період карантину не допомогли)-Солом*янка, сьогодні здав, дисконт -20% від попередньої ціни. простой-2 дні
2)Соф.Борщагівка-2 нових квартири проплата вчасно без запитань про знижку.
3)Ще одні на Солом*янці попросили знижку за рахунок завдатку,
погоджено
Это как, залог пошёл в счёт оплаты за апрель?
В данной ситуации это приемлимо,лучше,чем дисконт давать
Дисконт до окончания карантина лучше.Залог неприкасаем.
-
dir
-
-
- Повідомлень: 317
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 12:36
Дисконт 30% на время карантина. Договорились пока так.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9550
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1101 раз.
- Подякували: 2523 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Чет 09 кві, 2020 19:09
antey1969 написав:
Дисконт 30% на время карантина. Договорились пока так.
это вы с лендлордом договорились?
не сложно озвучить уровень объекта и портрет арендатора?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11336
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 475 раз.
- Подякували: 1081 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 09 кві, 2020 19:21
Прохожий написав: antey1969 написав:
Дисконт 30% на время карантина. Договорились пока так.
это вы с лендлордом договорились?
не сложно озвучить уровень объекта и портрет арендатора?
Последний раз жил в арендованном в начале 90-х. Дальше - только в своем
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9550
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1101 раз.
- Подякували: 2523 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|