Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vadim V Сума завдатку 12000, оренда квартири 12000грн. Замість знижки запропонував варіант 30% на період карантину зменшити тіло завдатку і перенести в рахунок оренди.(знижку і так і так довелось би давати ) Оплата за квітень вийшла 8400 від орендарів(12т-30%). На травень , якщо нічого в країні не зміниться , також зможемо з цими орендарями застосувати подібну схему. Тіло завдатку зменшилось до 8400 зобов*язковим поверненням до попередніх значень протягом 2-3х місяців.
miner написав:У мене ситуація наступна: 1)Одні з'їхали( навіть 50% знижки на період карантину не допомогли)-Солом*янка, сьогодні здав, дисконт -20% від попередньої ціни. простой-2 дні 2)Соф.Борщагівка-2 нових квартири проплата вчасно без запитань про знижку. 3)Ще одні на Солом*янці попросили знижку за рахунок завдатку, погоджено
Это как, залог пошёл в счёт оплаты за апрель?
В данной ситуации это приемлимо,лучше,чем дисконт давать
miner написав:У мене ситуація наступна: 1)Одні з'їхали( навіть 50% знижки на період карантину не допомогли)-Солом*янка, сьогодні здав, дисконт -20% від попередньої ціни. простой-2 дні 2)Соф.Борщагівка-2 нових квартири проплата вчасно без запитань про знижку. 3)Ще одні на Солом*янці попросили знижку за рахунок завдатку, погоджено
Это как, залог пошёл в счёт оплаты за апрель?
В данной ситуации это приемлимо,лучше,чем дисконт давать
Дисконт до окончания карантина лучше.Залог неприкасаем.
Ринок орендаря - сумний період, сумний для обох сторін. У часи ринку орендодавця хоча б каста консументів-кровопивць-лендлордів почувалася впевнено і весело, та й продуценти-орендарі не дуже сумували, маючи надію на кращу долю, заробляючи і будуючи майбутнє для усіх ланок трофічного ланцюга. Тож ринок орендаря - зло. https://vesti.ua/people/bal-pravit-kvar ... n_get_more