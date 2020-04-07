Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Ринок орендаря - сумний період, сумний для обох сторін. У часи ринку орендодавця хоча б каста консументів-кровопивць-лендлордів почувалася впевнено і весело, та й продуценти-орендарі не дуже сумували, маючи надію на кращу долю, заробляючи і будуючи майбутнє для усіх ланок трофічного ланцюга. Тож ринок орендаря - зло. https://vesti.ua/people/bal-pravit-kvar ... n_get_more
Соглашусь с вами, коллега!
Как вы там писали раньше? «Каждый день молюсь, чтобы у арендаторов была хорошая высокооплачиваемая работа, ведь это наш отдых в прозрачной воде Шарм эль шейха с рыбками, это наш чистый воздух на горнолыжных курортах...».