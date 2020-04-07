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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1819182018211822

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 81
Виросли більш як на 50%
21%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
12%
10
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:49

  ihorkyiv написав:Ринок орендаря - сумний період, сумний для обох сторін. У часи ринку орендодавця хоча б каста консументів-кровопивць-лендлордів почувалася впевнено і весело, та й продуценти-орендарі не дуже сумували, маючи надію на кращу долю, заробляючи і будуючи майбутнє для усіх ланок трофічного ланцюга. Тож ринок орендаря - зло. https://vesti.ua/people/bal-pravit-kvar ... n_get_more


Соглашусь с вами, коллега!

Как вы там писали раньше?
«Каждый день молюсь, чтобы у арендаторов была хорошая высокооплачиваемая работа, ведь это наш отдых в прозрачной воде Шарм эль шейха с рыбками, это наш чистый воздух на горнолыжных курортах...».
investorkiev
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  #<1 ... 1819182018211822
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