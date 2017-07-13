Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
областной центр. позвонил один из арендаторов и спросил не смог бы я сделать скидку на период 2 месяца в размере 10 процентов. начитавшись форума согласился быстро. понимаю им тяжело. но от него я вообще не ожидал такой просьбы. работает в ай ти. сейчас дома но работает. неделю назад когда забирал деньги о скидке разговоров не было вообще. говорит что у его коллег многим сделали скидку
ihorkyiv написав:Ринок орендаря - сумний період, сумний для обох сторін. У часи ринку орендодавця хоча б каста консументів-кровопивць-лендлордів почувалася впевнено і весело, та й продуценти-орендарі не дуже сумували, маючи надію на кращу долю, заробляючи і будуючи майбутнє для усіх ланок трофічного ланцюга. Тож ринок орендаря - зло. https://vesti.ua/people/bal-pravit-kvar ... n_get_more
Соглашусь с вами, коллега!
Как вы там писали раньше? «Каждый день молюсь, чтобы у арендаторов была хорошая высокооплачиваемая работа, ведь это наш отдых в прозрачной воде Шарм эль шейха с рыбками, это наш чистый воздух на горнолыжных курортах...».
leskiv написав:областной центр. позвонил один из арендаторов и спросил не смог бы я сделать скидку на период 2 месяца в размере 10 процентов. начитавшись форума согласился быстро. понимаю им тяжело. но от него я вообще не ожидал такой просьбы. работает в ай ти. сейчас дома но работает. неделю назад когда забирал деньги о скидке разговоров не было вообще. говорит что у его коллег многим сделали скидку
Что вы с них непородистых хотите? Сидят по съёмным хатам на карантине, усиленно их амортизируют. Мелочная скупость. Им эти две копейки вообще никак при том,что их зарплата привязана доллару и никак не страдают от текущей девальвации(в то время как арендодатель от этого страдает и так), при этом платя фиксированную в грн. арендную плату. Просто мерзость.Ни совести ни чести.
antonivs3 написав:dir я даже свое с некорорых пор предпочитаю сдавать с риэлтором- через бывших коллег. хороший индикатор хитрого шага резьбы в заднем разрезе и опосредованно- платежеспособности. а раньше, будучи маклером, торопился свое/семейное/управляемое сдать побыстрее, считал простой каждый день и сдавал "без комиссии от хозяина")
Так и так с риэлтором получается.По не объяснимым причинам чаще всего арендатор приходит с риэлтором(примерно в 70% случаев). Лень фильтры включить на луне или олх, чтобы без риэлтора, или побаиваются подвоха. Много раз было смешно, когда такие "риэлторы" удалялись сразу после получения своей комиссии даже, не посмотрев ни паспорт хозяина ни документов на квартиру. На вопрос арендаторам, зачем они нанимают таких "риэлторов", виновато пожимают плечами.
я арендатор, и я как раз наоборот, ищу принципиально объявления от арендодаторов напрямую, фильтры "от частного лица" мне включить не лень. не вижу смысла отдавать месячную плату неизвестно кому просто за размещение объявления. платежеспособен, если что. то люди просто ленятся, потому и кормят риэлторов, которые и рады брать 100% месячной оплаты, как нпример во Львове.
ihorkyiv написав:Ринок орендаря - сумний період, сумний для обох сторін. У часи ринку орендодавця хоча б каста консументів-кровопивць-лендлордів почувалася впевнено і весело, та й продуценти-орендарі не дуже сумували, маючи надію на кращу долю, заробляючи і будуючи майбутнє для усіх ланок трофічного ланцюга. Тож ринок орендаря - зло. https://vesti.ua/people/bal-pravit-kvar ... n_get_more
Соглашусь с вами, коллега!
Как вы там писали раньше? «Каждый день молюсь, чтобы у арендаторов была хорошая высокооплачиваемая работа, ведь это наш отдых в прозрачной воде Шарм эль шейха с рыбками, это наш чистый воздух на горнолыжных курортах...».
О-о-х, Наталочко, не рвіть душу сивочолому лендлорду спогадами про його довірусне минуле ….. (Співаю у сльозах під супровід гітари: "Все минуло, рідна, все минуло. Не забуду я того, що було. На чужому горі без розплати свого щастя нам не збудувати ...".
тарасов написав:Мой сюжет, Первая: Киев, Владимирская 76-б, центр, было 14 тыс., квартирант попросил 50 проц. скидку, ссылаясь, на карантин и что на работе все очень плохо, я не согласился, но сошлись на 10 тыс на время карантина, дальше будем посмотреть... Вторая: бульвар Леси Украинки 8, центр, было 14 тыс, квартиранты съехали ничего не сказав, выставил за 13 тыс. стоит уже 2 недели, звонят, но все очень грустно... может кто что подкорректирует в плане Леси, спс.
нужно сдавать в такое время не дороже 3 тыс в месяц
тарасов написав:Мой сюжет, Первая: Киев, Владимирская 76-б, центр, было 14 тыс., квартирант попросил 50 проц. скидку, ссылаясь, на карантин и что на работе все очень плохо, я не согласился, но сошлись на 10 тыс на время карантина, дальше будем посмотреть... Вторая: бульвар Леси Украинки 8, центр, было 14 тыс, квартиранты съехали ничего не сказав, выставил за 13 тыс. стоит уже 2 недели, звонят, но все очень грустно... может кто что подкорректирует в плане Леси, спс.
нужно сдавать в такое время не дороже 3 тыс в месяц
должен быть экономический смысл - поэтому бесплатно недоцільно!
Спасибо, благодетель вы наш, подумали и о арендодателях, чтобы с голоду не пухли. Знаете, бизнесу тяжело, скажите работодателю, что готовы работать за треть зарплаты - ну чтобы был экономический смысл.