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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:27
Ликоград, 1к в отличном состоянии, сдана две недели назад за 12000. Простой 2 дня, выбрали ИТшника из нескольких кандидатов.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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galadriel
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:44
Faceless написав: uaprofi написав: тарасов написав:
Мой сюжет,
Первая: Киев, Владимирская 76-б, центр, было 14 тыс., квартирант попросил 50 проц. скидку, ссылаясь, на карантин и что на работе все очень плохо, я не согласился, но сошлись на 10 тыс на время карантина, дальше будем посмотреть...
Вторая: бульвар Леси Украинки 8, центр, было 14 тыс, квартиранты съехали ничего не сказав, выставил за 13 тыс. стоит уже 2 недели, звонят, но все очень грустно...
может кто что подкорректирует в плане Леси, спс.
нужно сдавать в такое время не дороже 3 тыс в месяц
А почему не 300? А почему не бесплатно?
Он дал согласие работать за 20% зарплаты, до окончания карантина.
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Vadim V
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:53
Предположим , ща всё нормально , жизнь прёт , аренда дорожает , и я , арендодатель, заключивший договор на год ,спустя 3-9 месяцев ,выхожу с предложением к вам повысить аренду на 20-90% , арендаторы, ваша реакция?
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Vadim V
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- Подякував: 505 раз.
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