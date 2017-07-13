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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:27
Ликоград, 1к в отличном состоянии, сдана две недели назад за 12000. Простой 2 дня, выбрали ИТшника из нескольких кандидатов.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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galadriel
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:44
Faceless написав: uaprofi написав: тарасов написав:
Мой сюжет,
Первая: Киев, Владимирская 76-б, центр, было 14 тыс., квартирант попросил 50 проц. скидку, ссылаясь, на карантин и что на работе все очень плохо, я не согласился, но сошлись на 10 тыс на время карантина, дальше будем посмотреть...
Вторая: бульвар Леси Украинки 8, центр, было 14 тыс, квартиранты съехали ничего не сказав, выставил за 13 тыс. стоит уже 2 недели, звонят, но все очень грустно...
может кто что подкорректирует в плане Леси, спс.
нужно сдавать в такое время не дороже 3 тыс в месяц
А почему не 300? А почему не бесплатно?
Он дал согласие работать за 20% зарплаты, до окончания карантина.
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Vadim V
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:53
Предположим , ща всё нормально , жизнь прёт , аренда дорожает , и я , арендодатель, заключивший договор на год ,спустя 3-9 месяцев ,выхожу с предложением к вам повысить аренду на 20-90% , арендаторы, ваша реакция?
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Vadim V
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:00
Yuri_T написав: Faceless написав:
...Знаете, бизнесу тяжело, скажите работодателю, что готовы работать за треть зарплаты - ну чтобы был экономический смысл.
не знаю, как за 30%, но есть люди на галерах, предложившие руководству 50%.
умные они или глупые на момент - решайте сами.
ждать не долго, через месяц-два всё прояснится.
юра
вы вроде по легенде юрист?
или все таки кодер галерный?
вас как "бесполезный мусор" уже утилизировали или еще нет?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:25
galadriel написав:
Ликоград, 1к в отличном состоянии, сдана две недели назад за 12000. Простой 2 дня, выбрали ИТшника из нескольких кандидатов.
ИМХО попадание локации/уровня ремонта в ЦА)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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