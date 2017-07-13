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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1820182118221823

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 81
Виросли більш як на 50%
21%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
12%
10
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:27

Ликоград, 1к в отличном состоянии, сдана две недели назад за 12000. Простой 2 дня, выбрали ИТшника из нескольких кандидатов.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:44

  Faceless написав:
uaprofi написав:
  тарасов написав:Мой сюжет,
Первая: Киев, Владимирская 76-б, центр, было 14 тыс., квартирант попросил 50 проц. скидку, ссылаясь, на карантин и что на работе все очень плохо, я не согласился, но сошлись на 10 тыс на время карантина, дальше будем посмотреть...
Вторая: бульвар Леси Украинки 8, центр, было 14 тыс, квартиранты съехали ничего не сказав, выставил за 13 тыс. стоит уже 2 недели, звонят, но все очень грустно...
может кто что подкорректирует в плане Леси, спс.


нужно сдавать в такое время не дороже 3 тыс в месяц


А почему не 300? А почему не бесплатно?

Он дал согласие работать за 20% зарплаты, до окончания карантина.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:53

Хитросделанные арендаторы или...?

Предположим , ща всё нормально , жизнь прёт , аренда дорожает , и я , арендодатель, заключивший договор на год ,спустя 3-9 месяцев ,выхожу с предложением к вам повысить аренду на 20-90% , арендаторы, ваша реакция? :roll:
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:00

  Yuri_T написав:
  Faceless написав:...Знаете, бизнесу тяжело, скажите работодателю, что готовы работать за треть зарплаты - ну чтобы был экономический смысл.

не знаю, как за 30%, но есть люди на галерах, предложившие руководству 50%.
умные они или глупые на момент - решайте сами.
ждать не долго, через месяц-два всё прояснится.

юра
вы вроде по легенде юрист?
или все таки кодер галерный?
вас как "бесполезный мусор" уже утилизировали или еще нет? :twisted:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:25

  galadriel написав:Ликоград, 1к в отличном состоянии, сдана две недели назад за 12000. Простой 2 дня, выбрали ИТшника из нескольких кандидатов.

ИМХО попадание локации/уровня ремонта в ЦА)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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