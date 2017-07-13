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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:27
Ликоград, 1к в отличном состоянии, сдана две недели назад за 12000. Простой 2 дня, выбрали ИТшника из нескольких кандидатов.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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galadriel
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:44
Faceless написав: uaprofi написав: тарасов написав:
Мой сюжет,
Первая: Киев, Владимирская 76-б, центр, было 14 тыс., квартирант попросил 50 проц. скидку, ссылаясь, на карантин и что на работе все очень плохо, я не согласился, но сошлись на 10 тыс на время карантина, дальше будем посмотреть...
Вторая: бульвар Леси Украинки 8, центр, было 14 тыс, квартиранты съехали ничего не сказав, выставил за 13 тыс. стоит уже 2 недели, звонят, но все очень грустно...
может кто что подкорректирует в плане Леси, спс.
нужно сдавать в такое время не дороже 3 тыс в месяц
А почему не 300? А почему не бесплатно?
Он дал согласие работать за 20% зарплаты, до окончания карантина.
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Vadim V
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:53
Предположим , ща всё нормально , жизнь прёт , аренда дорожает , и я , арендодатель, заключивший договор на год ,спустя 3-9 месяцев ,выхожу с предложением к вам повысить аренду на 20-90% , арендаторы, ваша реакция?
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Vadim V
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:00
Yuri_T написав: Faceless написав:
...Знаете, бизнесу тяжело, скажите работодателю, что готовы работать за треть зарплаты - ну чтобы был экономический смысл.
не знаю, как за 30%, но есть люди на галерах, предложившие руководству 50%.
умные они или глупые на момент - решайте сами.
ждать не долго, через месяц-два всё прояснится.
юра
вы вроде по легенде юрист?
или все таки кодер галерный?
вас как "бесполезный мусор" уже утилизировали или еще нет?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:25
galadriel написав:
Ликоград, 1к в отличном состоянии, сдана две недели назад за 12000. Простой 2 дня, выбрали ИТшника из нескольких кандидатов.
ИМХО попадание локации/уровня ремонта в ЦА)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 11 кві, 2020 06:55
Vadim V написав:
Предположим , ща всё нормально , жизнь прёт , аренда дорожает , и я , арендодатель, заключивший договор на год ,спустя 3-9 месяцев ,выхожу с предложением к вам повысить аренду на 20-90% , арендаторы, ваша реакция?
Свалят.
В том то и парадокс, что договор аренды обязывает фиксировать ценник на определенный период арендодателя, но не гарантирует платежеспособности арендатора.
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rjkz
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Додано: Суб 11 кві, 2020 10:06
rjkz написав:
Свалят.
В том то и парадокс, что договор аренды обязывает фиксировать ценник на определенный период арендодателя, но не гарантирует платежеспособности арендатора.
Определение платежеспособности арендатора является одним из важнейших навыков необходимых арендодателю.
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UA
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Додано: Суб 11 кві, 2020 17:05
Прохожий написав:
юра
вы вроде по легенде юрист?
или все таки кодер галерный?
вас как "бесполезный мусор" уже утилизировали или еще нет?
старый я уже для кодера.
могу максимум - стоять на мостике и пиз..ячить их кнутом по голым спинам.
а легенды на то и легенды, чтобы не врать.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 11 кві, 2020 17:14
UA написав: rjkz написав:
Свалят.
В том то и парадокс, что договор аренды обязывает фиксировать ценник на определенный период арендодателя, но не гарантирует платежеспособности арендатора.
Определение платежеспособности арендатора является одним из важнейших навыков необходимых арендодателю.
Речь, Я завёл о порядочности , о силе СЛОВА ДОГОВОРА а не о хитровы.ба.ос.и в данный момент времени...,
п.с. договорились на год , нихто никого не принуждал , добровольно, будь добр исполняй,не можеш , сваливай , завдаток остаётся мне компенсацией общения с педрилой , справедливо?
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Vadim V
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Додано: Суб 11 кві, 2020 18:32
Vadim V написав:
п.с. договорились на год , нихто никого не принуждал , добровольно, будь добр исполняй,не можеш , сваливай , завдаток остаётся мне компенсацией общения с педрилой , справедливо?
у каждого своё восприятие справедливости.
отрицание наличия проблемы и не желание пойти на уступки? это от жадности.
жадных, как правило, сильно наказывает потом.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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