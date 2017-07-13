|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 кві, 2020 18:52
Yuri_T написав: Vadim V написав:
п.с. договорились на год , нихто никого не принуждал , добровольно, будь добр исполняй,не можеш , сваливай , завдаток остаётся мне компенсацией общения с педрилой , справедливо?
у каждого своё восприятие справедливости.
отрицание наличия проблемы и не желание пойти на уступки? это от жадности.
жадных, как правило, сильно наказывает потом.
Речь о договорённости
, дал слово держи , справедливость и форс - мажоры то лирика...
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 2367
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 505 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 кві, 2020 19:53
Vadim V написав:
Предположим , ща всё нормально , жизнь прёт , аренда дорожает , и я , арендодатель, заключивший договор на год ,спустя 3-9 месяцев ,выхожу с предложением к вам повысить аренду на 20-90%
, арендаторы, ваша реакция?
Vadim V написав:
Речь, Я завёл о порядочности , о силе СЛОВА ДОГОВОРА а не о хитровы.ба.ос.и в данный момент времени...,
п.с. договорились на год , нихто никого не принуждал , добровольно, будь добр исполняй,не можеш , сваливай , завдаток остаётся мне компенсацией общения с педрилой , справедливо?
Что-то я никак не могу вдуплить кто тут педрила - вы, арендодатель, радостно повышающий цену на 20% уже через три месяца после заключения договора (я уже молчу за 90%), или ох.евший от ваших хотелок арендатор?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
-
galadriel
-
-
- Повідомлень: 523
- З нами з: 29.01.18
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 кві, 2020 20:13
galadriel написав: Vadim V написав:
Предположим , ща всё нормально , жизнь прёт , аренда дорожает , и я , арендодатель, заключивший договор на год ,спустя 3-9 месяцев ,выхожу с предложением к вам повысить аренду на 20-90%
, арендаторы, ваша реакция?
Vadim V написав:
Речь, Я завёл о порядочности , о силе СЛОВА ДОГОВОРА а не о хитровы.ба.ос.и в данный момент времени...,
п.с. договорились на год , нихто никого не принуждал , добровольно, будь добр исполняй,не можеш , сваливай , завдаток остаётся мне компенсацией общения с педрилой , справедливо?
Что-то я никак не могу вдуплить кто тут педрила - вы, арендодатель, радостно повышающий цену на 20% уже через три месяца после заключения договора (я уже молчу за 90%), или ох.евший от ваших хотелок арендатор?
Вы читать можете, или ...
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 2367
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 505 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|