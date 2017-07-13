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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1821182218231824

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 81
Виросли більш як на 50%
21%
17
Виросли на 26 - 50%
7%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
12%
10
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:52

  Yuri_T написав:
  Vadim V написав:п.с. договорились на год , нихто никого не принуждал , добровольно, будь добр исполняй,не можеш , сваливай , завдаток остаётся мне компенсацией общения с педрилой , справедливо?

у каждого своё восприятие справедливости.
отрицание наличия проблемы и не желание пойти на уступки? это от жадности.
жадных, как правило, сильно наказывает потом.

Речь о договорённости , дал слово держи , справедливость и форс - мажоры то лирика...
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:53

  Vadim V написав:Предположим , ща всё нормально , жизнь прёт , аренда дорожает , и я , арендодатель, заключивший договор на год ,спустя 3-9 месяцев ,выхожу с предложением к вам повысить аренду на 20-90% , арендаторы, ваша реакция? :roll:


  Vadim V написав:Речь, Я завёл о порядочности , о силе СЛОВА ДОГОВОРА а не о хитровы.ба.ос.и в данный момент времени...,
п.с. договорились на год , нихто никого не принуждал , добровольно, будь добр исполняй,не можеш , сваливай , завдаток остаётся мне компенсацией общения с педрилой , справедливо?



Что-то я никак не могу вдуплить кто тут педрила - вы, арендодатель, радостно повышающий цену на 20% уже через три месяца после заключения договора (я уже молчу за 90%), или ох.евший от ваших хотелок арендатор?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 20:13

  galadriel написав:
  Vadim V написав:Предположим , ща всё нормально , жизнь прёт , аренда дорожает , и я , арендодатель, заключивший договор на год ,спустя 3-9 месяцев ,выхожу с предложением к вам повысить аренду на 20-90% , арендаторы, ваша реакция? :roll:


  Vadim V написав:Речь, Я завёл о порядочности , о силе СЛОВА ДОГОВОРА а не о хитровы.ба.ос.и в данный момент времени...,
п.с. договорились на год , нихто никого не принуждал , добровольно, будь добр исполняй,не можеш , сваливай , завдаток остаётся мне компенсацией общения с педрилой , справедливо?



Что-то я никак не могу вдуплить кто тут педрила - вы, арендодатель, радостно повышающий цену на 20% уже через три месяца после заключения договора (я уже молчу за 90%), или ох.евший от ваших хотелок арендатор?

:shock: Вы читать можете, или ... :shock:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:15

  Vadim V написав:Предположим , ща всё нормально , жизнь прёт , аренда дорожает , и я , арендодатель, заключивший договор на год ,спустя 3-9 месяцев ,выхожу с предложением к вам повысить аренду на 20-90% , арендаторы, ваша реакция? :roll:


  Vadim V написав:Речь, Я завёл о порядочности , о силе СЛОВА ДОГОВОРА а не о хитровы.ба.ос.и в данный момент времени...,
п.с. договорились на год , нихто никого не принуждал , добровольно, будь добр исполняй,не можеш , сваливай , завдаток остаётся мне компенсацией общения с педрилой , справедливо?


Если завдаток остаётся вам (очевидно арендодателю) то как арендатора в этой ситуации можно назвать педрилой? Параллельно наехав на него, что 'договорились на год , нихто никого не принуждал , добровольно, будь добр исполняй,не можеш , сваливай'.

Если по существу - то руководствоваться нужно подписанным договором, в т.ч. условиями изменениями стоимости аренды. Если всё в соответствии с договором (например можно повысить цену вдвое через 3 месяца) - то да, 'нихто никого не принуждал'. А если речь о неадекватных хотелках (как я понимаю из ваших постов) - то неадекват тут именно арендодатель.

Думаю, мы говорим об одном и том же, просто 'Ви говоріте понятнєй, Африкан Свиридович' ...

сорри если шо...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 03:22

galadriel Ваш оппонент создал зеркальную ситуацию, поменяв местами в некотором смысле арендатора и арендодателя. Только вместо форс-мажора все очень резво и весело растет, цветет и пахнет.
Самый главный вопрос - придерживаться или нет договора любой ценой.
При предложенной умозрительной ситуации, есть две стороны - арендатор и арендодатель.
В случае-же форс-мажора, возникает третья составляющая. А именно - форсмажор, то есть обстоятельства непреодолимой силы. Причем если говорить о данной ситуации, то это есть вполне юридически сформулированная модель. О противоположной-же ситуации, насколько я знаю, юриспруденция умалчивает.
Поэтому, если говорить как о юридической так и морально-этической сторонах дела, то вынужден признать, что эти ситуации не есть тождественны.
С другой стороны, осмелюсь напомнить, что ни кризис 2008 года ни Майдан 2.0 ни начавшаяся за ним война, кратная девальвация и банкопад не были признаны государством форсмажором, ввергнув большинство граждан и хозяйствующих субъектов в катастрофическое положение. Фактически, нынешняя ситуация - это первый случай признания государством обстоятельств непреодолимой силы. И это честно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:11

а что сейчас с арендой в Бучах и Ирпенях?
арендаторы платят исправно?
многие же работали вКиеве, как теперь на работу добираются (кто без машин)?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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