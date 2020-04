Додано: Суб 11 кві, 2020 19:53

Vadim V написав: Предположим , ща всё нормально , жизнь прёт , аренда дорожает , и я , арендодатель, заключивший договор на год ,спустя 3-9 месяцев ,выхожу с предложением к вам повысить аренду на 20-90% , арендаторы, ваша реакция? Предположим , ща всё нормально , жизнь прёт , аренда дорожает , и, арендаторы, ваша реакция?



Vadim V написав: Речь, Я завёл о порядочности , о силе СЛОВА ДОГОВОРА а не о хитровы.ба.ос.и в данный момент времени...,

п.с. договорились на год , нихто никого не принуждал , добровольно, будь добр исполняй,не можеш , сваливай , завдаток остаётся мне компенсацией общения с педрилой , справедливо? Речь, Я завёл о порядочности , о силе СЛОВА ДОГОВОРА а не о хитровы.ба.ос.и в данный момент времени...,п.с. договорились на год , нихто никого не принуждал , добровольно, будь добр исполняй,не можеш , сваливай , завдаток остаётся мне компенсацией общения с педрилой , справедливо?





Что-то я никак не могу вдуплить кто тут педрила - вы, арендодатель, радостно повышающий цену на 20% уже через три месяца после заключения договора (я уже молчу за 90%), или ох.евший от ваших хотелок арендатор? Что-то я никак не могу вдуплить кто тут педрила - вы, арендодатель, радостно повышающий цену на 20% уже через три месяца после заключения договора (я уже молчу за 90%), или ох.евший от ваших хотелок арендатор?

