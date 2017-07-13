Додано: Нед 12 кві, 2020 03:22

galadriel Ваш оппонент создал зеркальную ситуацию, поменяв местами в некотором смысле арендатора и арендодателя. Только вместо форс-мажора все очень резво и весело растет, цветет и пахнет.

Самый главный вопрос - придерживаться или нет договора любой ценой.

При предложенной умозрительной ситуации, есть две стороны - арендатор и арендодатель.

В случае-же форс-мажора, возникает третья составляющая. А именно - форсмажор, то есть обстоятельства непреодолимой силы. Причем если говорить о данной ситуации, то это есть вполне юридически сформулированная модель. О противоположной-же ситуации, насколько я знаю, юриспруденция умалчивает.

Поэтому, если говорить как о юридической так и морально-этической сторонах дела, то вынужден признать, что эти ситуации не есть тождественны.

С другой стороны, осмелюсь напомнить, что ни кризис 2008 года ни Майдан 2.0 ни начавшаяся за ним война, кратная девальвация и банкопад не были признаны государством форсмажором, ввергнув большинство граждан и хозяйствующих субъектов в катастрофическое положение. Фактически, нынешняя ситуация - это первый случай признания государством обстоятельств непреодолимой силы. И это честно.