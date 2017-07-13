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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 13 кві, 2020 15:42
jj1981ua написав: investorkiev написав:Спасает только надежда на вернувшихся 1 млн заробитчан
. Которые (сюрприз-сюрприз) не смогут уехать обратно мыть итальянские дупы. Из своих сел они начнут штурмовать крупные города в поисках работы.
люди туда ехали по нужде чтобы детям и внукам что-то дать, можно и поуважительнее. государство их выпихнуло и они правильно сделали, не имея перспектив тут.
и да, со временем будут желающие на аренду. вопрос только в ее цене. зп, как уже видно, проседают капитально
.
так это же отличные новости
стройки резко стартанут в погоне за рОкетой
да и мне кстати ремонт нужно делать)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 13 кві, 2020 17:51
investorkiev написав: UA написав:
В этом году:
- иностранные студенты поступать в украинские ВУЗы не приедут
- по причине демографии количество украинских абитуриентов на исторических минимумах
- туризм и следовательно посуточники - всё
- сколько рабочих мест останется в Киеве по сравнению с докарантинным периодом? 90%-80%-70%?
Давайте поговорим о перспективах аренды в 2020 году))
Спасает только надежда на вернувшихся 1 млн заробитчан. Которые (сюрприз-сюрприз) не смогут уехать обратно мыть итальянские дупы. Из своих сел они начнут штурмовать крупные города в поисках работы.
Штурмовать то будут. Но с каким результатом?
Есть предположение, что общепит в 2020 году так и не откроется.
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